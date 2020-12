Pide Walton no incurrir en nepotismo en proceso de Morena

Los desafíos que implica gobernar un estado como Guerrero, no está para ocurrencias o improvisaciones, dijo el aspirante externo a candidato a la gubernatura del estado, Luis Walton Aburto, quien pidió no dar el manotazo vulgar del influyentismo y el nepotismo, como lo pretenden hacer dos de los aspirantes con el propósito avieso de afectar el proceso interno de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

En conferencia de prensa, el ex alcalde de Acapulco, afirmó que se trata de Félix Salgado Macedonio y Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, quienes tienen claro que las encuestas no les favorecen. Uno porque es el que más negativos tiene de todos los aspirantes y el otro está 12 puntos abajo, por tanto, nada tiene que hacer en esta contienda de la que saldrá el candidato a la gubernatura del estado.

Por ello, dijo que no está para ocurrencias ni para improvisaciones, como tampoco merece el manazo vulgar del influyentismo y el nepotismo, “el compañero presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha sido muy enfático, en que el movimiento que encabeza no tiene nada que ver con la política caduca de México, no mentir es uno de los principios que es uno de los principios de la Cuarta Transformación.

El empresario, Walton Aburto, por ello, indicó: “con todo respeto le digo al compañero Félix Salgado Macedonio que no mienta y que deje de engañar a sus seguidores con el cuento de que gano la encuesta, que no se hizo, con 80 puntos de diferencias y en el caso de que existiera la encuesta, se trata de 80 puntos de conocimiento, pero no de intención del voto.

Por lo que insistió que no mentir es uno de los principios que debe enarbolar la transformación de Guerrero, por eso también le dijo a Pablo Amilcar Sandoval, que deje de engañar al pueblo de Guerrero con encuestas parciales en las que solo muestra los sondeos en donde solo él aparece, “sobre todo, debe de dejarse engañar, asimismo, por dignidad, porque debería aceptar que el pueblo de Guerrero ni siquiera lo conocen como lo dicen sus propias encuestas”.

Ante la evidente intención de estos dos aspirantes de pretender afectar el proceso interno, es importante mantener la serenidad, pero sobre todo la humildad, por eso propuso que la dirigencia nacional de Morena, invite a personalidades externas para formar la Comisión Estatal para la Conciliación y la Humildad de Morena, que avale los acuerdos tomados con el dirigente nacional Mario Delgado Carrillo y el delegado, Salomón Jara, quienes han hecho un buen trabajo.