Pide PRD no utilizar recursos públicos para comprar conciencias

Ante las denuncias de la participación de funcionarios y militantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la consulta de revocación de mandato del presidente de la República, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) pide no se politice este ejercicio democrático y que tampoco se utilicen recursos públicos para comprar conciencias.

Bulmaro Cabrera Rojas, dirigente del Comité Directivo del partido del sol azteca en Acapulco, reprochó que la revocación de mandato se haya planteado como un instrumento ciudadano para decidir la conveniencia si el presidente Andrés Manuel López Obrador debe continuar con su mandato a no, se haya politizado.

Esto porque, los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno y representantes públicos han sido señalados de participar activamente en la promoción de la consulta, incluso, hay denuncias ciudadanas de presuntamente estar dando apoyos económicos para el "acarreo" de ciudadanos para que voten este 10 de abril para favorecer la permanencia del titular del Ejecutivo Federal López Obrador.

El líder de los perredistas acapulqueños, Cabrera Rojas, por ello alzó la voz para exigir que se permita a hombres y mujeres que decidan libremente si votan o no en la consulta, pero que no se les coaccione y mucho menos se utilicen recursos públicos o dádivas para comprar voluntades "que recuerden que es una consulta indicativa y no un proceso electoral".

"¿A que le tienen miedo? El presidente de la República fue electo por un periodo de seis años, la ley no es retroactiva, puesto que cuando él fue electo no existía la revocación de mandato, por eso es que si se es cierto que se están utilizando recursos públicos para que la gente salga a votar a favor de la permanencia de Andrés Manuel López Obrador, es un duro golpe a la democracia y un duro golpe a los mexicanos porque pagan impuestos", apuntó.

Lamentó que los funcionarios estén más preocupados en enfocarse a llevar ciudadanos a la consulta, que preocuparse por el descontento social que existe porque quienes gobiernan no han dado resultados y por ello deberían de estar más enfocados en trabajar, hacer las cosas bien y atender los graves problemas que aqueja a la gente.