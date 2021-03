Pide Moreno Arcos a AMLO aplicar la ley a políticos con presuntos nexos con el crimen organizado

El candidato de la Coalición PRI-PRD, Mario Moreno Arcos, llamó públicamente al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador a que atienda las responsabilidades que como gobernante de México le competen, ello luego de que el mandatario asegurara que existen grupos delincuenciales que ponen y quitan candidatos en las gubernaturas, “Él tiene la ley en su mano, que la ejerza para que eso no vuelva a ocurrir”.

En su primer evento en Chilpancingo, como candidato, Mario Moreno se reunión con medios de comunicación para presentar su imagen de campaña que estará contenido en la frase “Respeto por Guerrero; estamos decididos a trabajar porque en Guerrero sean respetadas las mujeres, los ancianos, los niños y todos los que vivimos en este estado", señaló el abanderado del PRI y PRD. Estado Respetar a Guerrero y a las mujeres, pide Mario Moreno en arranque de campaña

Durante la sesión de preguntas y respuestas, se le cuestionó a Moreno Arcos su postura en torno al llamado que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para que se firme un pacto en el que los gobernadores se comprometan a no intervenir de ninguna forma en los procesos electorales.

“Estoy completamente de acuerdo firmar un pacto de ese tipo en este momento es muy importante, “pero más allá del pacto mi exigencia será que se respete, que todos los gobernantes de todos los niveles, lo respeten porque no puedes convocar a la firma de un pacto, a la firma de una búsqueda de la no participación de los distintos niveles gobiernos de gobierno y hacer una práctica cotidiana de ello”.

Ahí se refirió también a los señalamientos de que la delincuencia pone y quita candidatos, “Él tiene la ley en su mano, exigimos que se generen condiciones, que se generen circunstancias para que eso no suceda más en este país”.

Moreno Arcos indicó que en los 90 días que podrá realizan campaña se centrará en presentar su proyecto político en todos los rincones del estado, sin detenerse a ver lo que ocurre en otros partidos políticos, comentó que con el equipo de campaña valora la posibilidad de hacer una visita a los Estados Unidos, ya que los tiempos de campaña son muy cortos y en Estados Unidos son varios sitios donde se tiene guerrerenses radicados y no podría ir sólo a visitar a un grupo y al otro no. Inicio éste día tan importante en mi vida, visitando la tumba de mi padre junto a mi madre, @Enei_Bustamante, mis hermanos y sobrinos.

Vine a pedir su bendición y a pedirle desde donde esté, que me acompañe en esta ruta que arranca hoy con esperanza y fe.#RespetoPorGuerrero pic.twitter.com/HbnS7PuvBA — Mario Moreno Arcos (@Mario_M_Arcos) March 5, 2021

Finalmente mencionó que hasta el momento no tiene ningún punto detectado que no pueda visitar por el tema de la inseguridad y aseguró que su recorrido por todo el estado lo realizará sin seguridad, “Hasta hace tres meses fui funcionario del gobierno estatal y recorrí el estado sin ninguna seguridad así lo he hecho siempre y lo seguiré haciendo.