Pide Iglesia a candidatos no pactar con grupos delictivos

El arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, hizo un llamado a los actores de la política que buscan contender por un cargo de elección popular en el próximo proceso electoral a no aceptar compromisos con bandas criminales, y no hacer promesas que no estén seguro de cumplir para ganar votos a su favor.

En su comunicado semanal el arzobispo, dijo que las campañas electorales tienen como principal prioridad convencer a todos los ciudadanos de que sus proyectos propuesta, son la mejor opción para continuar la construcción del bien común en los municipios, estados y en el país. Estado Desacredita obispo movimiento de niños armados de Ayahualtempa

Agregó que el centro del interés de todos los políticos que buscan un cargo de elección popular en el proceso electoral de este año, es el de servir a la sociedad, y este es un punto fundamental en el que deben de coincidir todos los aspirantes al servicio de autoridad.

Dijo que no hay tiempo para divisiones ni descalificaciones, por lo que se debe de aprender a dejar intereses egoístas, individuales o partidistas con la finalidad de poder alcanzar un diálogo por el bien de toda los mexicanos.

"Si es posible cumplir con acciones negativas, y para ello todos tenemos que colaborar para hacer una buena política, una vez más convoco a rehabilitar la política que es una altísima vocación", expresó el prelado católico.

Agregó que las campañas que siembran división y polarizan la sociedad nunca serán un camino bueno para garantizar el bienestar y la paz social que de requiere, sobre todo en estos momentos en que se sufre de una pandemia mundial.

Por ello, en el Mensaje los obispos “los invitamos a reflexionar en su papel fundamental en la promoción de acuerdos que ayuden a superar las crisis que estamos enfrentando.

Dijo que es urgente colaborar juntos en la búsqueda de soluciones para enfrentar la emergencia sanitaria, la familiar, la educativa la economía y la de seguridad pública.

Al referirse al tema de la pandemia del Covid-19, el arzobispo de Acapulco, manifestó que el cuidado es necesario para hacer cada vez menor el riesgo de contagio, "que menos personas se enfermen o mueran por está enfermedad, y que niños y jóvenes puedan ya regresar a las escuelas y que de pueda hacer más amplio es espacio laboral".

Pidió a quienes deben de ir a recibir la segunda dosis de la vacuna que acudan, porque al cuidarse, cuidamos de los demás y damos más tranquilidad a nuestra familia, que por nosotros no aumente el número de familias que lloran la muerte de sus seres queridos.