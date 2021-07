Pide Héctor Astudillo más colaboración para evitar contagios

Al reconocer el repunte de contagios de Covid-19 en la entidad, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores consideró que debe haber una mayor colaboración a nivel municipal por tratarse del primer respondiente e indicó que el regreso a clases 2021-2022 estará sujeto al semáforo epidemiológico y el número de casos de la pandemia.

Durante su participación en la actualización de la información por Coronavirus en la entidad, el mandatario confió que todos los ayuntamientos pongan más de su parte para contener el crecimiento del SARS-Cov-2.

“Qué bueno que algunos municipios se están activando. Ojalá lo hagan todos porque esto no puede recaer solo en el gobierno federal o el estatal”. “Este es un asunto de muchos, no es solo del gobierno o del gobernador. (Enfrentar el Covid) requiere una gran colaboración, en un principio, con adultos mayores y ahora con los jóvenes. Hay que insistir en que se cuiden mucho, que no estén en lugares cerrados y donde haya aglomeraciones”, dijo.

Astudillo Flores hizo un llamado a la población a vacunarse contra el Covid-19 y acatar las medidas que han establecido las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Según el corte dado a conocer, Guerrero registró 329 casos en las últimas 24 horas (comparado con 355 y 367, en días anteriores), mientras que se tienen 2,214 (1,107 de ellos en Acapulco). Hay 199 personas hospitalizadas, y suman 63 personas fallecidas en el mes, para un promedio de 4.2 por día.

“El Covid no se ha ido. Quien pensó que lo contrario, está equivocado. El Covid aquí está y amenaza nuevamente”, advirtió el mandatario durante una conferencia desde Casa Guerrero donde se actualizaron cifras sobre la enfermedad y también sobre la vacunación.

Cuestionado sobre los casos de personas que no quieren vacunarse, consideró que es tema que afecta significativamente no solo a la persona, sino a su entorno y al resto de la población.

Junto al delegado federal en Guerrero, Iván Hernández Díaz y el secretario de Salud, Carlos de la Peña, el gobernador Astudillo Flores adelantó que continuarán los operativos en diversos lugares y sectores para evitar contagios.

El ciclo escolar 2021-2022 está programado para iniciar en Guerrero el 30 de agosto, y al ser cuestionado sobre si se mantiene la propuesta de hacerlo de manera presencial, advirtió que aún falta tiempo. “Como lo hemos dicho siempre: lo más importante es la salud”.