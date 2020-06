Pide HAF no politizar el programa de comedores comunitarios

Al solicitar a sus funcionarios que no politicen el apoyo de los comedores comunitarios en Guerrero, el gobernador, Héctor Astudillo Flores, exhortó a la población a no consumir el tequila "Rancho Escondido", porque esta bebida ha provocado la muerte de ocho personas en las regiones de la Montaña y parte alta de la Costa Chica.

Durante su participación en un video en vivo transmitido desde las instalaciones del CRIT en Acapulco, el funcionario estatal, señaló que, instruyó a sus funcionarios a no posar para las fotos en los comedores y dejar que sean los integrantes de las fuerzas armadas quieres se hagan cargo de repartir la comida.

"Sobre los comedores comunitarios, quiero decirles que he pedido a todos mis funcionarios que sean muy cuidados para no politizar, la idea es que el gobierno del estado apoya con los insumos y los opera la defensa y la Marina, no nos metemos, no fotos ni nada, exigió.

En el tema de las personas intoxicadas por tomar alcohol adulterado, dijo que actualmente ocho ciudadanos perdieron la vida por consumir el tequila antes mencionado, por lo que insistió que hay una investigación para deslindar responsabilidades a los productores de esta marca que se comercializa en Puebla.

"Ha habido personas que han fallecido y se ha logrado saber que, han tomado una bebida alcohólica que se llama Rancho Escondido, ya estamos en una operación de retirar las botellas de este tequila y le sugerimos que si ven una botella no le hagan mucho caso, porque es lo que está ocasionando las muertes", detalló.

En otro tema, el gobernador, agradeció a los directivos del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT), por su apoyo, ya que recibirán a pacientes en recuperación de Covid-19 y otras enfermedades, lo que ayudará reducir la carga para los hospitales del puerto.