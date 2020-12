Pide Félix Salgado respeto al resultado de la encuesta de Morena

Arropado por hombres y mujeres de la Región de la Costa Grande, el aspirante a la candidatura a la gubernatura del estado, Félix Salgado Macedonio, exigió a la dirigencia Nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cumpla con lo que marca la convocatoria y que den a conocer el resultado de la encuesta.

En su visita al municipio de Tecpan de Galeana, entre gritos "¡Arriba el toro sin cercas!", "Félix futuro gobernador", el senador con licencia dijo que respetará el resultado del sondeo de opinión, pero no al que ellos quieran, en referencia a las denuncias que se han filtrado de que pretenden imponer al candidato desde la cúpula de Morena. Estado Con camionetas artilladas y efectivos de Marina, Adela Román realiza gira por Tixtla

Tampoco pasó por alto comentar el respaldo que dio la también senadora, Nestora Salgado al ex delegado federal, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros, en forma contundente dijo que, "yo jamás le pediría a ninguno de los aspirantes que decline por mi, por respeto a su dignidad y de las personas, además tienen sus aspiraciones legítimas por eso se registraron, apuntó.

El oriundo de la Tierra Caliente, Salgado Macedonio, afirmó que seria grosero de su parte pedirle a un compañero "oye declina por mi, oye alzame la mano, eso no es ético ni moral en la política, los que nos anotamos vamos a competir y el que ganó, ganó y el que no, se amolo y que se espere para la otra.

También, se pronunció en contra de que el que pierda la encuesta, trate de que se le asigne una regiduría o una diputación, porque los estatutos son claros, que solo pueden registrarse para un cargo y si no resultan ganadores de la encuesta, entonces "lo siento mucho manito, la tenias, pero la dejaste ir"

En referencia a las cabezas de cuche que tiraron en la sede nacional de Morena, ironizó que pretendieron decir que no va Félix, "como chingados que no, ahí va Félix. ¿Porqué no? ¿Cómo que no? ¿Quienes son ellos para impedir que compita? ¡Va el toro sin cercas!