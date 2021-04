Pide delegado federal no hacer caso a información falsa sobre vacunas

El delegado de los programas federales en Guerrero, Iván Hernández Díaz, pidió a la población no hacer caso a las publicaciones falsas en redes sociales sobre el tema de la vacunación porque buscan confundir a los ciudadanos y causan desinterés por aplicarse el biológico.

El funcionario federal, explicó que, mañana jueves 15 de abril, inicia la vacunación en varios municipios de la Tierra Caliente y Costa Grande, donde aplicarán el biológico CanSino que es de una sola dosis para los adultos mayores. Estado Registra la SSA un ligero aumento en hospitalización por Covid-19

"Les pedimos que no hagan caso a publicaciones que no son ciertas, solo confunden a la población y no genera buenas cosas, los datos precisos los vamos a estar informando nosotros de forma oficial", expresó.

Hernández Díaz dijo también que no se han presentado incidentes durante la aplicación de las segundas dosis en Chilpancingo donde la población ha acudido de forma correcta a los distintos módulos instalados en la capital.

Insistió que, la vacunación no parará en Guerrero y pidió paciencia a todos los grupos y sectores porque en algún momento les tocará su turno para recibir el biológico contra el Covid_19 y estarán protegidos contra los estragos de esta enfermedad.