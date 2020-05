Pide Congreso local no usar recursos discrecionalmente en esta pandemia de Covid-19

Integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura de Guerrero, aprobaron un acuerdo para que el poder ejecutivo del estado, los 80 ayuntamientos y el consejo municipal de Ayutla de los Libres, en el ejercicio de sus atribuciones publiquen el programa anual de adquisiciones del 2020 y de transparencia, así como exhortarlos a no tomar la pandemia del Covid-19 para usar discrecionalmente los recursos.

El acuerdo presentado por la diputada del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Dimna Guadalupe Salgado Apátiga, se exhortó a los presidentes municipales de Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala y Taxco, para que en el ejercicio de sus facultades, giren instrucciones al titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, para que publique de acuerdo al artículo 81 de la Ley Número 207 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero, el Programa Anual de Adquisiciones de la Administración Pública Municipal correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020.

En su exposición de motivos, refirió que, en estricto respeto a la división de Poderes, se dio un plazo de 15 días contados a partir de la notificación del presente Acuerdo, presenten las actas de sus sesiones de trabajo, los actos en los que ha participado en materia de adquisiciones y que en marca la Ley Número 230 de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, en los ejercicios fiscales 2019 y 2020, principalmente en los actos que se hayan realizado adquisiciones con motivo de la Emergencia Sanitaria del Covid-19.

Esto, porque no existe un informe de ingresos y egresos durante el primer trimestre, toda vez que de una revisión del micrositio de transparencia de los Ayuntamientos de Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala y Taxco, no se encontraron estados financieros, ni información relativa al ejercicio del gasto en 2020, de tal suerte, debe quedar claro que no pueden utilizar la pandemia como justificación para gastar el dinero sin control; mucho menos permitirse opacidad ni gasto discrecional del presupuesto público.

En la adición al acuerdo parlamentario de la legisladora perredista Salgado Apátiga, la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, pidió que se ampliará a los 80 ayuntamientos y el consejo municipal de Ayutla de los Libres, que se aprobó por mayoría de votos.