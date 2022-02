Pese a toma de instalaciones, Tecnológico de Costa Chica prosigue clases

El Instituto Tecnológico Superior de la Costa Chica no ha interrumpido el proceso de formación de los futuros profesionistas y le sigue apostando al diálogo con los pocos trabajadores que mantienen tomadas las instalaciones.

El director del campus de Ometepec, Octavio Chacón Melo explicó que actualmente la institución trabaja de manera virtual desde el pasado 31 de enero derivado de la pandemia del Covid 19, pero no ha descuidado la inconformidad del pequeño grupo que mantienen tomadas las instalaciones sin importarles violentar los derechos de la comunidad estudiantil.

"El principal objetivo es continuar con los programas académicos en las cinco carreras que toman mil 356 alumnos de manera interrumpida, donde ha sido fundamental el esfuerzo y compromiso del personal docente", precisó.

Indicó que las actividades administrativas del Tecnológico actualmente se están atendiendo en el edificio Coronado, donde el personal administrativo concluyó satisfactoriamente el proceso de reinscripción; la validación de la información de los estudiantes en el Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y la organización de la logística para entregar el próximo 4 de marzo 208 tarjetas a estudiantes beneficiados.

El director Chacón Melo refirió que se hará la entrega de fichas para los aspirantes de nuevo ingreso; la atención a los estudiantes que están por iniciar su servicio social o sus residencias profesionales; y a los estudiantes que están en proceso de titulación. Agradeció al personal de asistencia y apoyo a la educación por todo la ayuda brindada a los estudiantes quienes son la razón de ser del Instituto señaló.

Invitó al grupo de trabajadores que tienen tomadas desde el 8 de febrero actual las instalaciones del Tecnológico a sentarse a dialogar y conocer cuales son sus demandas, ya que nunca le presentaron un pliego petitorio; dijo estar convencido de que dialogando llegarán a buenos acuerdo que beneficien a la comunidad estudiantil y fortalezcan al Tecnológico que es la institución educativa con la mayor oferta educativa en la Costa Chica.

Aseguró que no ha buscado implementar por el momento ninguna denuncia o queja contra los pocos trabajadores que tiene tomada las instalaciones, e incluso dijo que no ha presentado la queja ante la Secretaria de Contraloría y Transparencia Gubernamental contra el servidor público que se negó a entregar las contraseñas del Departamento de Control Escolar y afectó muchos procesos del departamento, porque no es de su interés dañar a nadie, prefiere fomentar el compañerismo y la buena convivencia.