Pese a diálogo, no hay avances en pliego de demandas: SUSPEG

A pesar de la disposición de dialogo del gobierno del estado, no hay avances en su pliego de demandas, denunció el secretario general de la sección XIV del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Juan Alberto Rodríguez Rendón, quien advirtió que podrían movilizarse si no hay algo concreto en el corto plazo.

Este jueves convocó a una Reunión de Representantes Sindicales en sus oficinas de Niños Héroes de la colonia Progreso, para acordar acciones que se deberán aterrizar en los próximos días, con el objeto de que los funcionarios del gobierno del estado aceleren la revisión de sus demandas históricas y les den solución.

Lee también: Reconoce el estado independencia sindical de delegaciones del SUSPEG

Porque dijo que no están de acuerdo que se haya iniciado una jornada de acoso laboral, pues denunció que funcionarios de las oficinas centrales están acudiendo a las escuelas a verificar que estén frente a grupo, pero no se toma en cuenta que hay docentes que están enfermos o que los quieren cambiar por el hecho de que no tienen base.

El dirigente del magisterio del estado, Rodríguez Rendón, reprochó que en estas revisiones se considere a los maestros que están dando clases en las aulas y sin embargo, continúan cobrando con plaza de intendentes, incluso, algunos tienen hasta 13 años trabajando con el mismo salario.

Por otro lado, también reveló que por la pandemia, más de 50 de sus compañeros perdieron la vida por la pandemia del Covid-19 y todavía no se les paga el seguro de vida, así de grave es la situación que están padeciendo a pesar de las mesas de trabajo que se sostiene con funcionarios del gobierno del estado.

Ante esta realidad, dijo, que por eso se convocó a los representantes sindicales, de donde habrá de surgir un plan de acción, en la que no se descarta que vuelvan a las calles, pues ya es insostenible que solo les den promesas de resolver sus demandas, pero sin que haya avances ni resultados.