Pese a aumento de contagios, turistas abarrotan nuevamente playas de Acapulco

A pesar que, Acapulco continúa siendo el centro de la pandemia por Covid-19 en Guerrero con más de 10 mil 416 contagios y mil 171 defunciones, cientos de turistas nacionales y extranjeros siguen llegando y abarrotando las principales playas del puerto, la mayoría sin utilizar el cubrebocas ni respetar las medidas en la franja de arena como la sana distancia y no introducir bebidas alcohólicas.

Este viernes vacacionistas principalmente de la Ciudad y Estado de México arribaron a este destino de playa en autobuses familiares y vehículos particulares, se hospedaron en hoteles y casas de descanso, sobre todo en las zonas Dorada y Tradicional, donde se les observó sin preocupaciones por los brotes de Covid. Estado Reto de Acapulco es entrar a una estabilización de contagios: Carlos de la Peña

Los visitantes además de llenar las playas, pasean en las lanchas de fondo de cristal en la zona de Caleta y Caletilla, donde los mismos prestadores de servicios no respetan el 50 por ciento de aforo y no colocan chaleco salvavidas a todos los turistas, lo que los pone en riesgo de contagio y de ahogarse.

En playas como el Asta Bandera, Caleta, Tlacopanocha y Puerto Marqués no se observó vigilancia por parte de las autoridades, ante esto la mayoría de los turistas llevaron hieleras llenas de bebidas alcohólicas, no se ponen el cubrebocas y no respetan la sana distancia entre los camastros, sombrillas o toldos que son colocados en la franja de arena.

Sobre la costera Miguel Alemán, también se notó un incremento de paseantes caminando por la zona y acudiendo a los mercados de artesanías, plazas comerciales y al propio zócalo de Acapulco, niños, jóvenes y adultos mayores vacacionando sin preocupación de posibles contagios por coronavirus.

Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

La Secretaría de Salud en Guerrero, recordó que, en el mapa nacional es precisamente la Ciudad y el Estado de México las entidades que han tenido un repunte preocupante de contagios y es de estas zonas donde provienen la mayoría de los turistas que llegan al puerto de Acapulco.

Este día el gobernador, Héctor Astudillo Flores, reconoció que, están llegando muchos turistas a los destinos de Guerrero y llamó a todos a continuar con los operativos y a los paseantes que utilicen cubrebocas y respeten la sana distancia para evitar más contagios de coronavirus.