Personal que laboró en Sagadegro demandó el pago de adeudos salariales

Trabajadores que prestan servicio bajo régimen de contrato en la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro) se manifestaron para exigir que se les paguen adeudos y se les firmen nuevos contratos pues con los que venían trabajando vencieron el pasado 14 de octubre.

Los quejosos indicaron que después de que venció el contrato se han tenido que presentar a trabajar porque las labores que realizan no se pueden dejarse en el abandono, sin embargo los nuevos funcionarios de la secretaría les han dicho que sus contratos ya vencieron y no les van a pagar.

Lee también: Retiran blindaje al Palacio de Gobierno

“Con nosotros tienen deudas que se contrajeron de manera institucional, que no son de una particular para que ahora no las reconozcan, además son deudas que se establecieron en el acta de entrega recepción y que la actual administración tiene la obligación de atender”.

Además establecieron que antes de abandonar el trabajo que están realizando tiene que entregar porque por ejemplo se tiene a los encargados de las casetas de movilización en las que se revisa que ganado enfermo de oras entidades no ingrese al estado.

También se tiene personal que administra programas y tiene que tener un seguimiento puntual entonces mientras no se tenga otra personas encargada de hacerlo se tiene que mantener.

“Nosotros pedimos ser recontratados, sin embargo los que ya no se puedan contratar entendemos que se trata de un nuevo gobierno y que los contratos ya vencieron pero sí se necesita que se hagan cargo de la deuda institucional y nos paguen los salarios que no se nos han entregado.

Finalmente indicaron que los nuevos funcionarios de la Sagadegro les han dicho que ya no pueden ingresar a las oficinas porque ya no son parte de la plantilla laboral y en este caso solo le han requerido que en este caso les pongan una carpa en la explanada para poder concluir el proceso de entrega recepción y obviamente que los días que tarden entregando se les considere en los adeudos para que se les paguen.

“No pedimos nada extraordinario, sólo poder cumplir la responsabilidad que tenemos porque de lo contrario podríamos ser responsables de omisiones y nosotros hemos cumplido cabalmente con el trabajo”.