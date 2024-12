Periodista de Taxco formaliza denuncia por supuesta agresión de escolta de síndica

El periodista originario del municipio de Taxco, Alejandro Gómez, interpuso formalmente ante la Fiscalía General del Estado la denuncia por las agresiones que sufrió a manos de un escolta de la síndica de ese municipio, Viviana Rodríguez Burgos, demandó que las autoridades realicen la investigación formal sobre los hechos y que se sancione en estricto apego a la ley.

El periodista explicó que la acción penal es en contra del alcalde morenista, Juan Andrés Vega Carranza y la síndica antes mencionada en calidad de autores intelectuales de la agresión y el guardaespaldas de la edil, fue quien lo agredió directamente y lo despojó de su teléfono para que no grabara un evento en la iglesia de Santa Prisca.

Después de la denuncia, reporteros de Chilpancingo realizaron una manifestación de solidaridad y apoyo a su colega en la puerta de la Fiscalía donde se coreó la frase “No estás sólo” ahí reprocharon que autoridades traten de vulneran la libertad de expresión que es un derecho consagrado en la Constitución mexicana.

Lee también: Confirman que restos localizados en Taxco son de reportero desaparecido

El afectado narró que la agresión se registró el 22 de octubre pasado cuando junto a otros compañeros de los medios de comunicación cubrían un evento cultural-musical religioso y el escolta intentó arrebatarle el equipo de trabajo, y realizó agresiones físicas y verbales.

Alejandro Gómez lamentó que la funcionaria municipal de Taxco minimizó el hecho calificándolo de “mal entendido” a través de un comunicado y no como algo preocupante, además de que la síndica reconoció que el agresor es un trabajador asignado para su seguridad personal.

Estado Protestan comunicadores de Chilpancingo por crímenes de periodistas

“Yo no tengo problemas con nadie, no tengo enemigos, soy un agente libre, me pueden ver en las calles de Taxco”, dijo el reportero agredido y añadió que, la acción se da en el entorno en la línea periodística.

Recordó que es la primera vez que sufre este tipo de agresión, y responsabilizó al presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega Carranza; la síndica procuradora, Viviana Rodríguez Burgos y a su escolta de lo que le llegara a suceder a él o a los integrantes de su familia.

El periodista viajó a Chilpancingo acompañado de otros trabajadores de medios de comunicación que también han sido víctimas de violencia, que han sufrido secuestros, levantones, robos y amenazas por parte de ex autoridades, por ello resaltaron la importancia de que cada agresión se quede documentada de manera formal en espera de que las autoridades finalmente actúen y ofrezcan atención a un problema tan grave como lo es el intento de limitar la libertad de expresión, y restringir el derecho de informar y a la sociedad de estar informados.