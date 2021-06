Perdió Chilpancingo 100 millones por no certificar a sus policías

Atender el tema de la inseguridad en la capital del estado será uno de los grandes retos que tendrá que atender el nuevo gobierno municipal que encabezará a partir del 30 de septiembre la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, pues la situación actual de la corporación policiaca es casi de parálisis por la falta de elementos y recursos.

De acuerdo con un prediagnóstico que ha realizado el equipo que tomara las riendas de la nueva administración, en seguridad pública el año pasado se perdieron más de 100 millones de pesos del programa Fortaseg, debido a que no se logró avanzar en el proceso de certificación de confianza de los policías.

Entonces el trabajo que les toca realizar en los próximos tres años es el de generar una policía que logre pasar la certificación de confianza que establece el sistema de seguridad federal, y con ello poder recuperar recursos para la seguridad en Chilpancingo.

La alcaldesa Electa Norma Otilia Hernández, reveló que el tema lo ha platicado con la gobernadora electa, Electa Evelyn Salgado y con funcionarios del tema en el gobierno federal y han establecido rutas a seguir para poder mejorar la seguridad que no sólo tiene que ver con tener más y mejores policías, sino implementar programas transversales que detonen temas de arte, cultura, además mejorar el alumbrado público entre otros.

“Entonces un tema que ya he platicado con la gobernadora, es que yo voy a asumirme en los requisitos que se plantean para certificación de policías en buenas condiciones, en las herramientas necesarias, que verdaderamente la secretaría de seguridad no será un elefante blanco, que vamos a cumplir con lo que nos mandan los estándares y los requisitos del gobierno federal”.

Norma Otilia indicó que es un tema muy complicado, pero sus contactos en la federación le han confirmado que en el temad e la seguridad se pretende instalar una base de operaciones en el valle del ocotito, sitio en el que el pueblo ya les ha donado terrenos necesarios para poner las instalaciones y el personal que ofrecerá seguridad en todo el valle.

En el tema de seguridad, la alcaldesa electa reconoció que se tiene otro tema delicado de atender que es la presencia de grupos de civiles armados que hacen funciones de policías comunitarias, estos tendrán que ajustarse a lineamientos legales y coordinar trabajos con las corporaciones oficiales.

"Ellos nos han dicho que no van a retirarse hasta que tengan seguridad, entonces nosotros les ofrecemos coordinación y principalmente que tendrán que respetar la ley".

ORGANISMO CIUDADANIZADO

Hernández Martínez estableció que el tema de seguridad Pública en el municipio de Chilpancingo durante s gobierno será analizado diariamente por un comité ciudadanizado que tiene mayor jerarquía que el propio secretario de Seguridad y está conformado por personajes de la sociedad civil organizada, pro empresario, y por ella en su carácter de presidenta,

“Todos los días vamos a estar evaluando y donde se requiera estaremos modificando la estrategia, a partir de una evaluación vamos a estar diseñando acorde a lo que requiere la ciudadanía”.

“Tenemos que hacer legitimar este consejo ya estamos aterrizando para hacer algunos foros para analizar como se ha estado trabajando hasta ahora, cuál ha sido la estrategia que ellos venían planteando, cuál es la línea de acción y cómo están trabajando a nivel federal y cuál es la línea de acción que vamos a implementar”.

Destacó que definitivamente en Chilpancingo la estrategia de seguridad tendrá que ser una coordinación de la sociedad civil, y de los gobiernos estatal, municipal y federal.

Finalmente se le cuestionó a la alcaldesa electa que respondería a voces como al del obispo Salvador Rangel que ha pedido a las autoridades dialogar con la delincuencia para generar acuerdos de paz, “Esta parte creo que tenemos que plantearlas como viene a nivel nacional, no te puedo dar una opinión exacta, creo que el obispo tiene el un contexto más social, porque tiene iglesias en todos los pueblos. En mi caso lo único que te digo es que vamos a darle gobernabilidad tenemos que sentarnos con la propia población, es la ruta, la idea es que haya paz pero no por encima de la gobernabilidad, nos queda claro antes mandaban los que tenían más lana y aquí no puede gobernar la delincuencia”.