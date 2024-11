Pérdidas millonarias reportan transportistas por bloqueos

Empresarios en la industria del transporte de carga en Guerrero, denunciaron pérdidas millonarias a consecuencia de los constantes bloqueos de las vías de comunicación que han generado grupos de ciudadanos que exigen al gobierno de México entrega de apoyos por considerarse afectados por el pasado huracán John.

El Delegado Nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac), Agustín González Álvarez, dijo que aún cuando las pérdidas no se han cuantificado estas son millonarias considerando que hay camiones que llevan una carga de productos equivalentes a más de un millón de pesos.

“El tema de los bloqueos en carreteras federales para exigir pagos de apoyos por afectaciones del fenómeno natural, es impactante para el sector del transporte de carga, un bloqueo no solo provoca que se pierda mercancía sobre todo los perecederos, sino también dinero porque además si no llega el producto a tiempo con los clientes, estos piden sanciones que los propietarios de los camiones, deben de cubrir por los retrasos que se tienen al no tener vialidades con un libre paso vehicular”, manifestó.

El dirigente de los propietarios de camiones de carga en Guerrero, dijo que lo más malo que puede hacer el gobierno es acostumbrar a la gente a resolver los problemas a través de dadivas, sobre todo cuando estos problemas se estarán registrando cada año en temporadas de lluvias, agregó que no habrá dinero que alcance para soportar las movilizaciones sociales en la ciudad.

Cargas de alimentos perecederos son las más sensibles a los retrasos en la entrega. / Foto: Enrique Hernández | El Sol de Acapulco

Dijo que los bloqueos para exigir entrega de apoyos, no solo se han registrado en la avenida costera Miguel Alemán y el Bulevar Vicente Guerrero de está ciudad, sino también en algunos de los tramos de las carreteras federales como la Acapulco-Pinotepa y la Acapulco-Zihuatanejo por el mismo tema de los apoyos federales.

“La forma en que el gobierno, ha desarrollado estos temas de los censos y la entrega de los apoyos económicos, no han sido los más correctos para que el puerto de Acapulco se pueda reconstruir luego de los dos huracanes y también para que se deje de tener manifestaciones en las carreteras, que son las principales causas que han generado pérdidas millonarias distintos sectores empresariales.

Argumento que si se debe de buscar soluciones inmediatas por parte de las autoridades, o de lo contrario los cierres de carreteras, podrían provocar una crisis financiera para miles de empresas, propietarios de camiones de carga que sus ingresos los obtienen a través del traslado de mercancía a distintas regiones de la entidad y a otras ciudades del país.

Agregó que los cierres de carreteras federales en el estado de Guerrero tras el paso del huracán John, han provocado retrasos de mercancías hasta por un lapso de 24 a 48 horas.

Manifestó que como sector empresarial afectado por los bloqueos de carreteras, realizarán en los próximos días una cuantificación para conocer a cuantos millones de pesos ascienden los daños que han sufrido.