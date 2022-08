Parque Skate, de centro de convivencia a refugio de indigentes

Un proyecto que en su momento dejó muchas expectativas de que sería un centro de convivencia para jóvenes y niños, hoy se encuentra abandonado, por el municipio, sucio y sirviendo de refugio para indigentes y drogadictos, a pesar de ello a hay jóvenes que impulsan el rescate y buen uso del parque Skate en esta capital.

El joven Alejandro Rivera, sobresalió que acude al menos tres veces por semana a diversas horas a patinar en el parque que se específicamente para la práctica de este deporte, sin embargo resaltó que muchas veces lo hace con miedo porque en el espacio hay personas drogándose o indigentes que se meten a pernoctar. Local Quieren cambio de director en el Parque Papagayo

Indicó que lamentablemente el gobierno municipal abandonó el parque, no realiza nada de eventos, no hay quien lo barra, lo pinte o le de algo de mantenimiento y principalmente no hay seguridad.

Resaltó que los baños nunca se abrieron, no tiene agua y el espacio está sucio y huele mal, además de que parte de la cerca perimetral la tumbaron y por ahí es posible que entren y salgan personas dedicadas a actividades incorrectas.

En contraparte dijo que hay jóvenes que si ven como un deporte esta actividad y acuden a practicar, "muchas veces tiene que barrer la pista para poder patinar, o al menos el espacio donde van a estar practicando para que las llantas rueden".

También se indica que por la tarde a veces llegan familias con niños a que patinen, aunque también a veces se retiran porque ven un espacio inseguro ya personas drogándose.

agua estancada y sedimentos en las rampas. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Tenis colgados

Un aspecto llamativo al centro del parque es un cable que lo atraviesa y sobre el que se han colgado una docena de pares de tenis viejos, por lo que preguntamos si eso tiene algún significado.

"Según sí, -respondió el joven- se dice que es una forma de expresar que este es el barrio y nos respaldamos entre quienes venimos a practicar, sin embargo en realidad lo hacen sólo por aburrimiento y no tener otra cosa mejor que hacer, yo he visto cuando los están lanzando y les pregunto por qué lo hacen y dicen no más porque estoy aburrido".

Finalmente Alejandro Rivera dijo que este parque fue creado como una alternativa para dar ocupación a los jóvenes y alejarlos de las drogas, evitar que se enrolen en la delincuencia, pero el abandono, la falta de seguridad y la falta de un programa que impulse las actividades , está derivando en justamente todo lo contrario.