Paristas del ayuntamiento trasladaron su protesta a la sede estatal del PRD

Trabajadores paristas del ayuntamiento de Chilpancingo tomaron las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal del PRD para exigir a este partido que intervenga para que el alcalde Antonio Gaspar Beltrán, que es militante de este partido, cumpla con sus obligaciones patronales y pague salarios y prestaciones conforme lo marca la ley.

El grupo de trabajadores que pertenece a la sección 14 del sindicato independiente inició su protesta el pasado lunes en demanda de que se aclare el incremento salarial de 45 por ciento que se otorgó a 145 trabajadores mientras que al resto de la base sólo se les dio el 3 por ciento. Estado Trabajadores municipales quieren llevar a juicio al alcalde Antonio Gaspar

También reclaman que el aguinaldo se entregue completo porque bajo pretexto de que se les está descontando el ISR los aguinaldos han disminuido hasta en un 50 por ciento, además de que los trabajadores se mantiene como deudores del SAT debido a que el alcalde no ha reportado a la Federación el dinero que les descuenta cada quincena.

Los quejosos también demandan que se pague al ISSSPEG más de 100 millones que se deben de cuotas que no el ayuntamiento ha entregado al organismo.

El dirigente de la sección, Domingo Salgado Martínez, señaló que el alcalde no ha respondido a ninguna de sus exigencias que no deberían generar manifestaciones porque son cosas que por ley tiene que realizar, "de Toño Gaspar sólo hemos recibido represión y amenazas de despido, denuncias penales y ataques al salario, por eso la base trabajadora está muy dolida y eso no lo van a olvidar nunca".

Refirió que el 2020 es el año más difícil que han tenido porque con ningún ex alcalde se había presentado una situación en que no llegara el aguinaldo a tiempo o que se retrasara el pago de las quincenas, mucho menos que se recortaran los pagos, "Mario Moreno, José Luis Peralta, Héctor Astudillo, Saúl Alarcón", todos nos invitaron un brindis de fin de año y convivieron con la base, pero el actual definitivamente no lo hace porque no tiene cara para invitarnos a sentarnos en la misma mesa".

Con la protesta en el PRD esperan que la dirigencia estatal del partido pueda llamar al presidente municipal y se le llame a la cordura para que atienda sus responsabilidades y las cosas puedan regresar a la normalidad.