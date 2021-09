Paran labores en Protección Civil en exigencia de bono y salario

Personal de Protección Civil municipal inició un paro de labores e instaló un bloqueo en el cruce que hacen las avenidas Ruffo Figueroa, Lázaro Cárdenas y el bulevar René Juárez Cisneros, ello para exigir el inmediato pago del bono del trabajador de PC que tradicionalmente se les entrega el 19 de septiembre en el marco del día nacional de Protección Civil.

Los quejosos también exigieron que el bono se igual al que le entregaron al personal de bomberos que fue de 4 mil pesos, pues históricamente siempre los han discriminados y a pesar de que dependen de la misma coordinación, a PC le entregan menos en los bonos.

Los trabajadores señalaron que en la coordinación de Protección Civil se tiene 140 trabajadores operativos, sin embargo administrativamente se tienen más de 130 es decir que 100 de los trabajadores asignados a esta coordinación no se encuentran trabajando realmente en esta área.

Asimismo, criticaron el deplorable estado en el que se encuentra el equipamiento, que se tiene asignado en esta coordinación, “contamos con una ambulancia que por vieja y malas condiciones nunca podría pasar una inspección de Cofepris, vehículos que fueron patrullas y cuando ya no son útiles en la policía se envían a esta coordinación”, indicó el paramédico Uri Alejandro Velázquez Guzmán.

Ambulancia vieja y en malas condiciones. | Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Mencionó que la coordinación ha dejado de prestar apoyos a personas que requieren de la ambulancia porque el hacerlo en las condiciones en que se encuentra el vehículo podría ser contraproducente, además de que no se tiene oxígeno, cubrebocas, guantes, aparatos para estabilizar miembros en caso de que se presente una fractura, “muchas veces prestamos ayudas con equipo persona, que uno ha adquirido con el propio salario pero son cosas muy limitadas”.

Los trabajadores indicaron que aproximadamente la mitad del personal no ha recibido su salario correspondiente a la primer quincena de septiembre y del bono ni siquiera les han dicho si se los entregarán o cuándo lo harán, “lamentablemente Toño Gaspar abandonó a Protección Civil a pesar de que es una de las áreas que más ha trabajado aún durante la pandemia”.

Finalmente, Uri Alejandro recordó que durante este trienio Antonio Gaspar no apoyó para nada a la coordinación debido a diferencias que tuvieron desde el inicio de su administración, “la primera vez que fue, le planteamos todas las necesidades para dignificar las instalaciones y el equipo, nos dijo de manera impositiva “si quieren les voy a dar un bono y ya”, en respuesta una compañera le dijo “si quiere apoyar a Protección Civil es bien recibido, si no pues mejor retírese”, se fue y no regresó nunca a esta oficina.