Paran labores en Cobach por supuestas arbitrariedades del director general

Trabajadores docentes y administrativos del plantel Uno de Colegio de Bachilleres iniciaron un paro de labores y toma del edificio para exigir que se respeten los derechos de la subdirectora, Patricia Acero Adame, a quien el director general Jesús Villanueva pretende quitarla del cargo y enviarla al plantel del Ocotito cuando es una de las funcionarias más eficientes que tiene esta escuela.

El maestro Everardo Gómez Serna explicó que este día llegó el subdirector administrativo de oficinas centrales a darle posesión a una nueva subdirectora y destituir a la Patricia sin que exista un motivo para ello y si generaría una grave afectación porque se encuentran en una transición del plan de estudios y la subdirectora es quien ha trabajado en todo ello y les ha apoyado a los maestros en la transición.

“Es una maestra de verdad que se ha ganado el respeto de todos los trabajadores porque es muy eficiente, siempre está trabajando y es a quien recurrimos ante cualquier situación que se nos atore”, indicó el profesor.

Agregó que debido a que como base trabajadora consideraron una irregularidad lo que está haciendo el director general Jesús Villanueva, decidieron declararse en paro de labores en el turno vespertino y a partir del jueves estarán invitando a los trabajadores del turno matutino a que se sumen al paro, con ello se dejará a más de mil 500 alumnos sin clases sólo por un capricho de Jesús Villanueva.

De acuerdo con el cambio que pretendieron hacer a la subdirectora del platel Uno se le enviaría a la subdirección del plantel de Ocotito en el que los alumnos hace un par de días realizaron un paro para denunciar abusos de un subdirector por lo que se presume que la subdirectora de Chilpancingo sería enviada a subsanar ese problema.

Los trabajadores del Cobach señalaron que no permitirán que a una subdirectora que se necesita en el plantel Uno sea enviada a otro plantel. “Ella está aquí por su eficiencia, no por padrinos, porque sus únicos padrinos somos toda la base trabajadora y exigimos que la dirección general respete la decisión que hemos tomado, de no permitir el cambio y si no lo hace dejará a mil 500 estudiantes sin clases”.