PAN califica de "circo" consulta para enjuiciar a ex presidentes

El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Eloy Salmerón Díaz, calificó como un "circo" y una farsa la consulta popular que se realizará el próximo domingo y aseguró que los militantes de su partido están en libertad de participar o no hacerlo, pues es un tema que no tiene mayor interés para el organismo político que dirige.

El líder panista estableció que la consulta es una farsa, un distractor que sólo viene a generar una cortina de humo para distraer la atención de temas importantes como lo son los miles de muertos por la pandemia, los miles de muertos por el crimen, la falta de creación de empleos y muchos otros problemas que tenemos en el estado que no están siendo atendidos desde las instancias gubernamentales.

“El tema de aplicar la ley no es algo que deba consultarse, es una decisión que se debe tomar, nosotros al igual que todo el pueblo de México queremos que se aplique la ley, pero para hacerlo no se debe hacer una consulta, simplemente es una decisión que debe tomar quien actualmente gobierna”.

Insistió en que se trata de una estrategia mediática para seguir distrayendo a la gente para desviar la atención de problemas tan fundamentales como la tercera ola de Covid-19 y la violencia, por eso como partido no pueden avalar este teatro que hace el partido que claramente lo ha dicho promueve un “cuatrote”.

Indicó que los militantes del PAN están en su derecho y libertad política de acudir o no hacerlo a esta consulta, pues como partido no se distraerán en hacer algún llamado pues no es algo que les genere interés.