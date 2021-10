Pagan comerciantes hasta 700 pesos por metro cuadrado en la Zocaleadas

Artesanos de Chilpancingo, que buscaron participar en el Tianguis Turístico y Zocaleadas que organiza el gobierno municipal, calificaron de inaccesibles los eventos debido al alto costo que se les ha impuesto a los espacios pues por cada metro cuadrado pretendieron cobrarles 700 pesos y sólo en caso de que quisieran quedarse fuera de las carpas en la zona de sol se les bajaría el 50 por ciento.

María Epifania Tecomulapa Salgado, indicó que acudió al área de economía del gobierno municipal para solicitar que se le permitiera vender aretes y collares que elabora a partir de frutas secas, que son piezas que cuestan entre 5 y 50 pesos.

“Vine porque en sus redes sociales la alcaldesa le ha dado mucha promoción a sus eventos asegurando que se trata de espacios con los que se busca apoyar la economía local y que se reactiven las ventas luego de lo que ha estado parado por la pandemia”.

Sin embargo, se llevó la sorpresa de que le dijeron que con gusto le asignarían un espacio para que se coloque y este sería de un metro cuadrado, “lo quiere en el toldo o en el sol, el primero cuesta 700 pesos y sin toldo 350”, le dijo el funcionario que la atención y del que ni el nombre supo.

“Me retiré porque he participado en otras actividades y lo que se vende es mucho menos de lo que me quieren cobrar y así realmente no se nos apoya de ninguna manera”.

Resaltó que trató de explicarle al funcionario que se trata de pequeñas artesanías que no son caras y que las hace como forma de tener un muy pequeño ingreso extraordinario, la respuesta fue entendemos, pero las condiciones así son para todos los que se colocan.

La mujer lamentó que se impongan precios tan altos, pro eso, dijo, quienes venden dan muy caro y son en su mayoría foráneos que se dedican a la comercialización de artesanía, no la elaboran ellos, es más muchos venden cosas chinas que parecen artesanales.

De acuerdo lo que se ha visto en las Zocaleadas se colocan entre 30 y 40 vendedores sin embargo muchos utilizan más de un metro para vender lo que representaría que son más caros sus espacios