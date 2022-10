Padres de familia bloquearon la carretera Acapulco-Zihuatanejo

Padres del Jardín de niños “Club de Leones” bloquearon la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo a la altura de la comunidad de “La Y”, municipio de Atoyac de Álvarez, para exigir la salida de la directora Elizabeth Rebolledo.

Esta directora es acusada de ser cómplice en un robo que hace algunos días hubo al plantel, además de estafar con la supuesta venta de plazas.

Desde la tarde del martes, se dio aviso a la ciudadanía sobre el bloqueo, por lo que autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero, así como representantes del gobierno de Guerrero, entablaron una mesa de diálogo con los inconformes, sin embargo, no se llegaron a acuerdos.

Es por eso que desde temprana hora del miércoles, los tutores se movilizaron e impidieron la circulación en ambos carriles, ocasionando severo embotellamiento vial.

Lo que buscan es destituir a la directora del Jardín de Niños, sin embargo, la Delegación de la SEG, no los atiende, porque consideran que la protesta se trata de un presunto capricho de algunos cuantos padres de familia, al no tener los argumentos suficientes del por qué no la quieren al frente del plantel.