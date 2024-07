Pactar o dialogar con grupos de criminales no es algo viable: Alcalde electo de Chilpancingo

El alcalde electo de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, declaró que no es viable dialogar o pactar con grupos de la delincuencia organizada para reducir la incidencia delictiva en su municipio, sino se requiere combatirla con inteligencia y atendiendo las causas.

“Yo lo personal no es que lo avalé, pero no es lo institucional correcto. El Gobierno está dejando de cumplir sus funciones, si no que debe asumir la responsabilidad”, afirmó este lunes tras asistir a la sesión ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Acapulco.

Arcos Catalán señaló que “más allá de avalar (diálogo o pacto) ha funcionado, eso nos da paz, sin embargo, el Gobierno debe de asumir esa responsabilidad, sus funciones, deben de mejorar la seguridad como lo he planteado”.

Estos cuestionamientos se deben a anteriores declaraciones del director del Centro de Derechos Humanos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Filiberto Velázquez Florencio, quien llamó a las autoridades y organizaciones de la delincuencia organizada a pactar o dialogar para detener la ola de violencia en Acapulco.

En este contexto, la capital del estado de Guerrero ha enfrentado en las últimas semanas crisis de inseguridad y extorsión, los cuales han sido denunciados por diversos sectores de la sociedad, especialmente los empresarios, esto ha provocado miedo y psicosis entre la ciudadanía.

Ante ello, el alcalde electo bajo las siglas del PRD, PRI y PAN, dijo que para hacerle frente a la inseguridad se debe invertir en más policías, contratar más personal, adquisición de cámaras de videovigilancia, patrullas e impulsar nuevos esquemas de inteligencia.

También, precisó que a su llegada al gobierno desarrollará una estrategia eficaz y de resultados, quien dejó en claro que cumplirá con la parte que le toca.

Una reportera le cuestionó sobre su papel como alcalde opositor en materia de seguridad, quien aclaró que estará bajo la coordinación con el estado y federación, aunque advirtió que si dicha estrategia no funciona, el municipio se verá obligado a impulsar un nuevo plan de seguridad.

“Eso no significa estar en contra del Gobierno estatal y federal, sino que adaptarnos a las circunstancias. Estoy dispuesto a trabajar de la mano con la Gobernadora (Evelyn Salgado) y la Federación”, finalizó.