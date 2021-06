Paciente 95 recibe un refuerzo de la vacuna Casino

Soy la paciente 95, del proyecto de investigación de la vacuna Cansino en Acapulco, y he regresado al Centro de Investigación del Pacífico, luego de siete meses de monitoreo, desde que se aplicó una dosis del biológico, pero esta vez fue para recibir un refuerzo, es decir cien por ciento vacuna.

Fue el 16 de Noviembre, cuando ingrese a este proceso de investigación, junto con mil participantes, entre médicos, jóvenes de 18 años, adultos mayores, amas de casa, profesionistas, taxistas, hasta políticos, y recibir una dosis de vacuna o placebo, como lo marca el proceso. Local Concluye aplicación experimental de la vacuna CanSino en Acapulco

Debido a que desconozco aún que me pusieron, y el "ciego", cómo le llaman los médicos, no lo han abierto, la farmacéutica solicitó un lote especial de vacunas, que fue autorizada por la Cofepris para aplicárnoslas.

Acudí al Centro de Investigación, este lunes, mi cita fue programada a las 13:00 horas y tuve que pasar nuevamente el proceso de llenar formularios, me explicaron que lo que íbamos a recibir era 100 por ciento vacuna, el proceso de investigación se amplió otro año más.

Me explicaron que el ciego seguirá cerrado, la evaluación, una vez que nos aplicaron la vacuna será cada dos semanas, tengo que reportar los síntomas que me de por la aplicación de la vacuna.

Pero también me volvieron a extraer sangre para enviarse al laboratorio de la farmacéutica que está en Canadá, me tomaron la presión, la temperatura y hasta el peso... que por ciento subí dos kilos a comparación a cómo estaba hace siete meses.

Una de las recomendaciones que me hizo el médico antes de ponerme el refuerzo de la vacuna Cansino, es no donar sangre durante un año y los hombres no pueden donar semen.

Foto: Adriana Covarrubias | El Sol de Acapulco

Me aplicaron la vacuna Cansino, durante la tarde -noche todo estuvo bien, pero fue este martes cuando empecé a sentir los efectos como dolor de articulaciones, temperatura de 37 grados y malestar de espalda.

Por recomendación del médico, me tome una pastilla de ibuprofeno y paracetamol, el malestar sigue.

Soy la paciente 95, y a pesar recibir la vacuna Cansino, tengo que seguir tomando las medidas sanitarias como el uso del cubre bocas, gel, y guardar la sana distancia.