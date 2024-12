Otis le quitó su casa y trabajo; el cáncer le está arrebatando la vida

Sentado en una silla sobre ruedas, en la que se encuentra postrado desde hace más de un año, con los pies y manos casi inmóviles por el cáncer que le detectaron en los huesos, don Jaime Bulmaro Adame del Valle, recorre los pasillos de la catedral apoyado por su esposa Lucía Morales, buscando personas altruistas que puedan apoyarlo para solventar los gastos que le genera la enfermedad que tiene que atenderse en la ciudad de México.

Don Bulmaro actualmente tiene 64 años y casi dos lidiando contra el cáncer, en Acapulco los médicos le dijeron que no tienen la capacidad de atender un caso con la gravedad que él presenta por ello lo refirieron al hospital de cancerología de la ciudad de México en la que le han dado atención de muy buen nivel, y ha tenido algunas mejorías pero aún no puede caminar ni trabajar.

La desgracia llegó a su casa de don Bulmaro en septiembre del 2023, “tengo 64 años y los primeros 60 no me quejé de ninguna enfermedad, ni gripa me daba, todos los días trabajaba y ahora todo me está pasando”.

Los médicos le dijeron que no tienen la capacidad de atender un caso con la gravedad que él presenta. / Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Apenas tendría un mes de que le detectaron el cáncer en los huesos cuando el huracán Otis llegó al puerto de Acapulco, él sentado en su silla de ruedas sólo escuchaba el viento chiflar, mientras imaginaba lo peor, su casa prácticamente desapareció, las paredes de madera volaron y del techo de lámina no quedaron ni rastros, los vientos de más de 300 kilómetros se los llevaron mientras él oculto en un baño logró protegerse.

Su trabajo por muchos años se desarrolló en la marina de Puerto Marqués, donde él se desempeñaba como instructor de skis acuático, además de que realizaba buceo y paseos en lancha, “tras el huracán todo se perdió las lanchas quedaron destruidas y yo enfermo menos podía trabajar, por eso me vine a Chilpancingo a buscar una de mis hijas y a unos amigos que tengo acá”.

Indicó que lamentablemente en sus hijas no ha encontrado el apoyo que esperaba, por eso está solo en esta ciudad y vive de la buena voluntad de muchos chilpancingueños que le han sido solidarios con él.

Indicó que en este momento tiene mucha carencia en el tema económico porque tiene que ir a la ciudad de México al tratamiento médico y no completa lo necesario para pasajes y medicamentos “todos los días le pido a Dios encontrar a una persona que tenga voluntad y posibilidad económica para apoyarnos con los pasajes o medicamentos”.

Finalmente indicó que si alguna persona altruista lee esta nota y quiere ayudarlos puede buscarlos afuera de la catedral en el zócalo de Chilpancingo o llamarles al 958 13 60 667, o que tengan algún trabajo que pueda desarrollar desde una silla de ruedas también le ayudaría mucho”