Organizadores sabían que no había condiciones para volar globos en Chilpancingo

El fracaso de la Feria del Globo en Chilpancingo, era algo anunciado, reveló uno de los trabajadores que apoyaron para hacer volar algunos globos durante la mañana de este domingo, pues aseguró que la empresa ya sabía que en Chilpancingo el aire no les permitiría volar, pero siguieron adelante para poder cobrar.

Hasta el momento el gobierno municipal no ha revelado cuánto costó organizar este fallido festival, pero lo que ha trascendido es que desde el pasado lunes pagaron al cien por ciento el costo pues fue una condición que pusieron para traer los globos que todo estuviera pagado al 100 por ciento, “les tenían que cobrar porque si así como pasó, ahorita no hubieran pagado ni un peso”, comentó el trabajador, quien pro muy obvias razones indicó que no podía dar su nombre pues atentaría contra su trabajo.

Indicó que personal de la empresa ya había estado en Chilpancingo y constató que no había condiciones para volar, “pero billete es billete y ni modo de dejarlo perder”.

El trabajador indicó que el acuerdo de la empresa se hizo con el responsable de la feria de Chilpancingo, quien también sabía que no era posible volar, y siguió la organización para sacar dinero con la venta de boletos para la experiencia en globo.

Cabe señalar que la semana pasada todos los funcionarios del gobierno municipal recibieron boletos para la experiencia en globo y tendrían que venderlos o en su defecto pagarlos de su salario, estos boletos costaron 300 pesos cada uno y a los que tiene rango de secretario se les entregaron 10 tikets, a subsecretarios cinco y a directores tres.

Desde el pasado jueves el patronato de la feria estuvo a nombre de la presidenta Norma Otilia Hernández exigiendo la entrega del dinero de los boletos, si los vendieron transferir el dinero y si no los vendieron ya estaba pagada la quincena para que de ahí entregaran el dinero, fue lo que les señalaron.

Hasta donde ha trascendido muchos de los funcionarios se inconformaron a pesar de eso los pagaron y sólo un reducido número se opuso y regresó los boletos, pero el punto es que esto confirma la teoría de que el titular del patronato, Cristian Valadéz González, tenía conocimiento de que el evento fracasaría y por eso buscó que pagaran los boletos por adelantado.

Globos volaron la mañana del domingo

Este domingo desde las siete de la mañana los globos aerostáticos pudieron realizar los vuelos y con ello atender a algunas personas que pagaron sus boletos, pero la asistencia fue mínima, ya que no hubo ninguna actividad adicional como si se tuvo la noche del sábado que se festejó a los niños.

El patronato de la feria anunció que por la noche se volvería a volar pero los operadores coincidieron en que es muy difícil que haya condiciones de hacerlo, pues muchas veces se tiene ratos de aire de baja intensidad pero llegan ráfagas intensas que podrían ocasionar un accidente.