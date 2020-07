Organizaciones transportistas intentarán integrarse a la reactivación turística

Con un sector quebrado y desorganizado, algunas organizaciones de transportistas, intentarán integrarse a la reactivación turística, entre quienes mantienen su intención de empeñar o regresar sus concesiones al gobierno del estado, a cambio de un apoyo económico.

En entrevista el presidente del Consejo Municipal de Transportistas, Fernando Palacios Nájera y del dirigente de la Federación de Transportistas, Transportes Unidos del Estado de Guerrero, Ulises Juárez Basilio, coincidieron que, les será muy complicado regresar a la nueva normalidad máxime que siguen los contagios de coronavirus.

Palacios Nájera afirmó que aparte, están quebrados y que, no tienen los medios que les permita salir a trabajar, debido a que sus vehículos están en malas condiciones mecánicas, al grado que están pensando en empeñarle al gobernador sus concesiones o de plano regresarlas a cambio de un apoyo económico.

Mientras que, el dirigente de transportista, Juárez Basilio, dijo que, es tanta su desesperación que van a seguir en las calles, porque no tienen otra opción, porque si no lo hacen no van a tener que comer sus familias.

En medio de todo esto, empleados hoteleros y gastronómicos, para poder llegar a sus centros de trabajo en esta reactivación turística, pidieron descuentos a la tarifa del transporte, ante su precaria economía que se desplomó por los tres meses que llevan confinados por el Covid-19.