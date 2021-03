Ofrece Félix Salgado Macedonio encabezar un gobierno incluyente

TELOLOAPAN, Gro.-En su sexto día de campaña política, el candidato a la gubernatura de Guerrero por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Félix Salgado Macedonio, agradeció a los tres órdenes de gobierno por garantizar un proceso electoral pacífico y generar las condiciones para que el pueblo decida libremente el futuro del estado en las elecciones del 6 de junio.

“No vengo a pelear con nadie, tengo que ser humilde, tengo que ser generoso y por eso es que estoy haciendo el reconocimiento a los tres niveles de gobierno, porque no tienen las manos metidas en el proceso y porque están garantizando que la campaña, que el proceso electoral se dé en paz y en tranquilidad”, precisó ante hombres y mujeres, que acudieron a recibirlo y expresarle su respaldo a su proyecto político. Estado Se deslindan feministas de pintas contra Félix Salgado en Teloloapan

Salgado Macedonio saludó a compañeros de lucha presentes y recordó a los ausentes, con quienes hizo frente al fraude electoral de 1988, en este evento de su campaña política que tuvo verificativo en la cancha techada de Mexicapan, la mañana de este jueves.

Ahí, el abanderado de Morena refrendó el compromiso de encabezar un gobierno incluyente que transformará Guerrero.

“Y entonces aquí van a estar de todos los sectores, vamos a ser incluyentes, no vamos a excluir a nadie, eso de la exclusión no es de la cuarta transformación, eso de los rencores y de las venganzas, eso no es de la cuarta transformación; vamos a luchar, vamos a trabajar para transformar”, apuntó.

En el diálogo con los asistentes al evento, Salgado Macedonio recibió de manera directa las peticiones de los habitantes de Teloloapan, entre las que mencionaron un nuevo mercado, agua potable y una Universidad.

En respuesta, Félix Salgado indicó que los proyectos y acciones que requiere Guerrero van a ir de la mano del plan nacional del gobierno de la Cuarta Transformación, para lograr un mayor alcance en beneficio de la población.

Durante el desarrollo del evento en Teloloapan, arribó la ex aspirante a la gubernatura Beatriz Mojica Morga, a quien Salgado Macedonio saludó y agradeció su presencia.

Lo acompañaron, su esposa María de Jesús Pineda, el secretario general con funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Marcial Rodríguez Saldaña; así como militantes y simpatizantes de localidades aledañas como Cocula, Ixcateopan, Arcelia y Apaxtla.