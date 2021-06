Ofrece Evelyn Salgado gobernar bajo los principios de la 4T

Luego de recibir la constancia que la acredita como gobernadora Electa, Evelyn Cesia Salgado Pineda, ofreció dirigir las políticas públicas del estado siguiendo los principios de la Cuarta Transformación de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de Guerrero.

La que será la primera gobernadora del estado, estableció que su mandato será un gobierno ejemplo de austeridad republicana y transparencia, además de que gobernará para todos sin distingo partidista o de colores, en el que se demostrará que las mujeres saben gobernar.

Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

Evelyn recibió de manos del consejero presidente del Instituto Estatal Electoral la constancia de mayoría que la acredita como gobernadora electa, también el documento de validez de la elección y de elegibilidad de su persona.

Posteriormente ella agradeció al órgano electoral, que, dijo, ha sido muy profesional en su actuar y ha generado certeza y legalidad en el proceso electoral que se desarrolló el seis de junio pasado.

Salgado Pineda agradeció también a todos los funcionarios de casilla, que en todas las regiones del estado trabajaron desinteresadamente sólo para dar certeza de que el proceso electoral fue limpio y transparente.

Entrevistada al final del evento Evelyn Salgado indicó que hasta el momento no tiene ningún nombre establecido para integrarse al gabinete, únicamente se han establecido perfiles y estos tiene que ser apegados a los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Foto: Abel Miranda | El Sol de Acapulco

La mujer dijo que no tiene derecho a fallarle al pueblo de Guerrero que su gobierno será ejemplar, y en él estará acompañada de hombres y mujeres ejemplares.

En un pequeño mitin que se organizó afuera de las instalaciones del IEPC el padre de la gobernadora, Félix Salgado Macedonio, anunció que a partir de la próxima semana se iniciará la gira de agradecimiento en la que Evelyn Salgado visitará todos los lugares a los que no pudo asistir en campaña como Tlacotepec, Chichihualco y Zumpango en la zona centro, y esta gira iniciará en la montaña, en Metlatónoc y Cochoapa.

Finalmente, Félix salgado en tono de burla habló de los medios de comunicación, que dijo, jugaron un papel muy importante porque sin cobrarle un solo peso le dieron una gran publicidad, que los hizo ganar, además de que este triunfo no se debe a los espectaculares, ni a otro tipo de propaganda, este triunfo lo hizo el pueblo.