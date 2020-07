Ocupa Guerrero la séptima posición nacional en casos de dengue

Durante el último mes el estado de Guerrero reportó al sistema nacional de Epidemiología la incidencia de sólo dos casos de contagios de dengue y con ello pasó de ocupar la posición número 4 al número 7 en el ranking nacional que se establece por número de contagios registrados.

De acuerdo con las cifras del panorama epidemiológico 2020 del dengue que realiza la Dirección General de Epidemiología, en la semana 23 que concluyó el 8 de junio, Guerrero cuantificaba 256 casos del dengue y para la semana 27 que concluyó el pasado 6 de julio, en el estado se sumaron dos casas más para llegar a 258. Local Retiran 40 toneladas de basura de dos tiraderos clandestinos en Acapulco

Con estas cifras Guerrero bajó en la tabla nacional en la que el número uno de contagios lo ocupa, Jalisco le siguen en orden Veracruz, Michoacán, Tabasco, San Luis Potosi y Nayarit.

La cifra oficial contrataría seriamente con la realidad que se vive en Guerrero donde todos los días se conocen casos de personas que han contraído dengue, incluso el gobierno municipal de Chilpancingo implementó acciones propias para tratar de erradicar esta enfermedad a través de neboluzaciones de insecticida que ataca al mosco transmisor.

La acción de acuerdo con lo que han informado las autoridades de salud se hizo porque el municipio no recibirá apoyo del estado para atacar el problema del dengue y en la ciudad se tiene una cifra creciente de casi 200 casos.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer el motivo por el que se estén registrando oficialmente tan pocos casos de contagios de dengue, sin embargo se especula que debido a la pandemia de covid-19 se han dejado de analizar las muestras de dengue y el laboratorio que es el responsable de validar los casos no está haciendo los estudios, entonces no es que no haya casos de dengue si no que no hay forma de certificar que los hubo.