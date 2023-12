Obrador: Habrá segundo censo para damnificados por Otis

Al anunciar que sí habrá un segundo censo para damnificados por el huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez se resolverán las inconsistencias de aquellos que no aparecieron en el sistema, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo que el Plan de Seguridad para Guerrero, en especial para ambos municipios afectados por el fenómeno, será único en el país al construirse cuarteles de la Guardia Nacional con 10 mil elementos.

Durante la conferencia de la mañanera, luego de sostener la reunión de seguridad en Acapulco, López Obrador acompañado de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda e integrantes de su gabinete, aseguró que todas las personas que fueron damnificados por el huracán Otis van a recibir apoyo y aquellos que no fueron censados no se les va a excluir.

"Sino fueron censados, no estaban, no va a haber problema, no se les va a excluir, van a ser tomados en cuenta nada más que se tienen que acercar a los módulos y ahí plantearlos".

Comentó que la entrega de enseres, apoyos para la reconstrucción y despensa está funcionando muy bien porque no hay intermediarios y aclaró que, si no se hace de manera directa, entonces llegan los "seudo líderes" y más ahora que es temporada electoral por lo que se debe de cuidar que ningún partido ni precandidato intervengan.

Mencionó que en marzo concluirá la entrega de enseres electrodomésticos y no se irán de Acapulco hasta que concluya la reconstrucción.

Dijo que el problema que se ha presentado en la entrega de paquetes de electrodomésticos es qué hay suficiente abasto en el país.

"No se van a dejar de entregar, pero vamos a terminar en marzo porque hasta finales de febrero vamos a tener todos los paquetes y ya les va a llegar, puede tardar, pero les va a llegar.

Los beneficiarios deben llevar su documentación completa para evitar cualquier tipo de contratiempos. /Foto: Martín Gómez | El Sol de Acapulco

López Obrador, insistió que aquellos que no fueron censados por alguna razón si serán tomados en cuenta, "hay todavía tiempo a todo".

El presidente de México anunció que entregará un certificado de vivienda firmado por él a todos aquellos que no tienen título de propiedad o escrituras de su predio, " me va a volver a salir el callo porque son 250 mil y están buscando el mecanismo legal y lo que queremos es dar un certificado del presidente".

Asimismo, anuncio que habrá créditos para los hoteles, micros y pequeños negocios e incluso nacional financiera ya está trabajando en ello.

El presidente de México, Andrés López Obrador dijo que los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, afectados por el huracán Otis, se invierte en la reconstrucción más de 60 mil millones de pesos, que es una inversión similar al presupuesto que se destina en un año en Guerrero.

Hizo un llamado a maestros de obra y albañiles que vengan Acapulco ayudar a la construcción de viviendas para damnificados por el huracán Otis porque hace falta mano de obra, "nos falta mano de obra calificada, trabajadores de la construcción".

PLAN DE SEGURIDAD PARA GUERRERO SERÁ ÚNICO EN EL PAÍS

Por otra parte, el presidente de México dijo que el Plan de Seguridad para Guerrero en especial para Acapulco y Coyuca de Benítez será único en el país.

Mencionó que se construirán cuarteles en distintos puntos de Acapulco y Coyuca de Benítez para albergar a 10 mil elementos de la Guardia Nacional.

Dijo que se tienen 7 mil 22 policías estatales, municipales y policía naval; mientras que tan sólo de la Guardia Nacional se tiene 14 mil 55 elementos en Guerrero y en Acapulco habrá 10 mil elementos permanentes.

"Habrá mucha seguridad porque esto va a ayudar mucho a que la gente visite Acapulco del extranjero y turistas nacionales y la misma protección para la gente de Acapulco todo esto se va a garantizar".