Obligatorio usar cubrebocas en municipio de Pungarabato

Ocho negocios de venta de bebidas alcohólicas fueron clausurados por no respetar los horarios establecidos por la contingencia del Covid-19, confirmó el presidente municipal de Pungarabato, Reynel Rodríguez Muñoz, quien anunció que a partir de este jueves es obligatorio el uso del cubrebocas.

El primer edil de este municipio de la Región de la Tierra Caliente, informó que al entrar la fase 3, por la emergencia sanitaria, se acatará al pie de la letra las medidas recomendadas por el gobernador Héctor Astudillo Flores y a partir de las 8 de la noche ya no se permitirá la venta de bebidas embriagantes. Estado Aumentan cifras de Covid-19 en Gerrero; sube a 142 casos confirmados

Reconoció que es fundamental reducir la movilidad de las personas en las calles para evitar la propagación del coronavirus, por eso se notificó a todos los expendios que expenden bebidas alcohólicas a que se abstengan de funcionar por la noche, esto luego de clausurar 8 negocios que no acataron la instrucción de vender solo para llevar.

El alcalde de Pungarabato, Rodríguez Muñoz, informó que, como parte de estas acciones para reducir contagios del virus, también se dispuso que, a partir de este jueves, todos, sin excepción, deberán de usar cubrebocas cuando salgan a las calles.

Alertó que es posible que, en Altamirano ya tengan casos ambulatorios y las personas no tengan síntomas y no lo sepan, por eso pidió que “nos cuidemos y tomemos todas las medidas como el uso del cubrebocas, pero la más importante es no salir de casa”.