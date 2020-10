Obispo Salvador Rangel confirma contagio positivo de Covid-19

El obispo de la Diócesis de Chilpancingo -Chilapa, monseñor Salvador Rangel Mendoza dio positivo a Covid 19, por lo que se mantiene aislado en su domicilio donde sigue los protocolos de salud.

En un comunicado enviado por la oficina del obispado de Chilpancingo-Chilapa, dijo que se une a la oración a quienes han vivido o viven esta experiencia. Local Se contagia de Covid-19 secretario de Turismo municipal

“Desde ahora he ofrecido a Dios mi espera, y lo que surja en el proceso, no quiero ser una simple víctima de la enfermedad, sino una ofrenda de amor en bien de toda esta Diócesis que me ha sido confiada”, preciso.

Dijo que conforme lo permitan las circunstancias seguirá compartiendo la experiencia espiritual de la espera.

“Me siento como un peregrino que vivir el viacrusis y, al mismo tiempo, en el camino de la gracia y de la pascua”, señaló.

El obispo Salvador Rangel, se comprometió a orar por todos desde su confinamiento.