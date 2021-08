Obispo Rangel, a favor del regreso de alumnos a las aulas

El Obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, considero Que las clases Tienen Que reanudarse de Manera presencial utilizando TODAS LAS Medidas de Prevención y: Además señaló Que El Gobierno Dębe vacunar a todos los Niños Contra el Covid-19 Para Que se universalice la protección.

El religioso establecido que la pandemia de Covid-19 es una oportunidad maravillosa para educar a los niños en materia sanitaria “el Covid no se va a ir y tenemos que convivir, que regresen los niños a las escuelas y con mucho cuidado”.

Entrevistado al concluir la misa en la catedral de Chilapa, Rangel Mendoza indicó que el gobierno no debe poner excusas para no apoyar con la adquisición de material sanitario que previene contagios de Covid-19 en las escuelas, si no tiene recursos propios tiene que gestionarlos ante la Federación o buscar la forma de obtenerlos, “¿cuánto se gastó en campaña y en otras cosas inútiles?”.

El obispo indicó que en este momento tiene dos sacerdotes contagiados de Covid-19 sin que ninguno esté grave, por lo que confió en que pronto estarán de regreso atendiendo las necesidades espirituales de los católicos.

Del semáforo epidemiológico rojo que continuará en Guerrero, el obispo dijo que en este periodo es donde ha habido más contagios y se han descuidado las medidas sanitarias , pero que una de las ventajas es que la aplicación de las vacunas va avanzando. Añadió que ojalá las cosas empiecen a calmarse y se pueda vacunar a los niños.