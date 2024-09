Normalistas se llevaron 8 tráileres de productos a su plantel

Al menos 8 tráileres cargados de mercancías y dos camionetas tipo Pick-up fueron secuestrados en las inmediaciones de la Autopista del Sol a la altura del punto conocido como Tierras Prietas, por un grupo de jóvenes con la cara cubierta que se presume son estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, las unidades fueron llevadas rumbo a Tixtla.

Los normalistas se llevaron dos camiones de doble remolque de color rojo y blanco, además de ocho tráileres blancos de caja cerrada que se presume transportan mercancía para tiendas departamentales de la capital.

Los estudiantes iniciaron su actividad con el reporte de alimentos entre familiares del hospital Raymundo Abarca Alarcón y mientras hacían la labor altruista, algunos de ellos iniciaron la retención de los vehículos pesados que después serían llevados a las instalaciones de la normal, mientras que los que venían sin carga les sustrajeron combustible y después los dejaron seguir su camino.

Los estudiantes desde hace dos semanas iniciaron con la retención de camiones de carga y autobuses para prepararse ante las acciones que tiene previstas en los próximos días que se cumplen 10 años de la desaparición de 43 de sus compañeros en la ciudad de Iguala a la que habían ido a secuestrar camiones.

Los estudiantes desde hace 10 años han mantenido la exigencia de verdad y justicia, que no han tenido porque no existe claridad de qué fue lo que pasó con los 43 estudiantes a los que retuvieron entre grupos delincuenciales en complicidad con autoridades y luego no se supo que pasó con ellos.

En los próximos días los estudiantes iniciarán jornadas de lucha en la ciudad de Chilpancingo, Iguala y ciudad de México, además de que no estarán solos para estas acciones se espera la participación de las 18 normales rurales del país, también se espera el apoyo de organizaciones sociales, magisteriales y estudiantiles de diversas partes del país, por ello la intención de los estudiantes de tener suficientes víveres para poder alimentar a los contingentes que de todo el país estarán llegando a Chilpancingo.