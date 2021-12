Normalistas repudian reunión de Felipe de la Cruz y Ángel Aguirre

Estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, familiares de los 43 desaparecidos de ese plantel y miembros de organizaciones afines a su movimiento condenaron la reunión que hace unos días sostuvo el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero con quien fuera vocero de los padres de los desaparecidos Felipe de la Cruz, quien además recalcaron que ya no tiene ningún vínculo con este movimiento.

El posicionamiento se realizó en el marco del mitin político que realizaron para conmemorar 87 meses de la desaparición de los 43 estudiantes que habrían sido detenidos en acciones coordinadas entre grupos delincuenciales y autoridades de la ciudad de Iguala.

Francisco Echeverría de Jesús a nombre del colectivo los olvidados de Ayotzinapa señaló que es repudiable la actitud de Felipe de la cruz y Ángel Aguirre Rivero quien solo busca posiciones políticas y no esclarecer los hechos de Ayotzinapa.

“Ángel Aguirre debería estar en la cárcel” señaló de manera enfática durante el discurso pronunciado en el antimonumento a los 43 que se encuentra en la glorieta de las banderas.

Resaltó que los acuerdos que puedan tener el ex vocero y el ex gobernador no tienen nada que ver con este movimiento porque anunciaron que se aclararon algunas situaciones cuando en realidad los jóvenes siguen desaparecidos no hay justicia y las familias siguen en el desamparo.

Por otra parte en el mitin se reclamó también que exista en el presupuesto una asignación de recursos mayor para el tema de atención a víctimas ello porque quienes son beneficiarios tienen muy poco apoyo.

“Hay personas que han tenido que vender propiedades que se han deshecho de lo poco que tengan en este proceso de buscar a sus familiares y las instancias que deben apoyar no tienen recursos para ayudarlos por eso la demanda de que en el presupuesto de egresos se aplique una cantidad superior de recursos”.