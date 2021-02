Normalistas exigen la destitución de Heriberto Huicochea

Estudiantes de normales públicas del estado marcharon en la capital y bloquearon la autopista del Sol a la altura del hotel Parador del Marquez, para exigir la destitución del secretario de Educación Heriberto Huicochea y ser atendidos en audiencia pro el gobernador Héctor Astudillo Flores.

Los manifestantes indicaron que hasta hace un par de semanas mantenían buena comunicación con el entonces Secretario de Educación Arturo Salgado, sin embargo, apenas llegó al cargo Heriberto Huicochea, la situación cambio de manera radical, pues esta persona es intransigente y soberbia, se niega a escucharlos y no hace nada para tratar de atender los problemas. Estado Se manifiestan policías paristas en Zumpango

Los normalistas demandan que se garanticen plazas laborales a más de 500 jóvenes que egresarán en el próximo mes de junio, para ello se demanda la emisión de las convocatorias correspondientes para el concurso de oposición.

Asimismo, demandaron que la SEG atienda los pliegos que tiene cada uno de los planteles normalistas, que es algo que se realiza cada año y tiene que ver con la dotación de materiales didácticos, equipos de cómputo, vehículos, uniformes y otros enseres que los estudiantes utilizan en su formación docente.

Los normalistas bloquearon los carriles que se transitan de norte a sur en la autopista del Sol frente al hotel Parador del Marquez, ahí dialogaron con funcionarios de la Secretaría de Educación que les ofrecieron sentar una mesa de trabajo con Heriberto Huicochea a las doce del día, sin embargo el ofrecimiento fue rechazado y demandaron que la audiencia sea directamente con el gobernador.

“El Secretario ya demostró que no tiene capacidad para atendernos, el miércoles abandonó la mesa de trabajo, se paró molesto y así no se puede dialogar y no se logra avanzar en las demandas, buscamos una interlocución que realmente pueda ayudar a quienes están estudiando y en unos meses serán docentes”.

Finalmente, los normalistas reconocieron que al estar manifestándose se exponen a un fuerte riesgo de contagio de covid-19, “Sabemos que es un riesgo y responsabilizamos al gobierno de lo que nos pueda pasar, nos arriesgamos al transportarnos, y al manifestarnos, pero tenemos que hacerlo porque el gobierno estatal no nos atiende, si el secretario nos hubiera hecho caso no estaríamos aquí”.