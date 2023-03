Normalistas bloquean lateral del bulevar Vicente Guerrero

Egresados de normales de la generación 2018-2020, realizaron pintas en oficinas educativas y bloquean el crucero de las avenidas Lázaro Cárdenas y Ruffo Figueroa en Chilpancingo para exigir plazas.

Desde las 11:00 horas, los jóvenes se concentraron en la glorieta del Monumento de las Banderas, donde salieron en marcha hacia las oficinas de la subsecretaría de Finanzas de la SEG, donde realizaron pintas.

Los inconformes señalaron que participaron en la convocatoria de admisión para tener derecho a una plaza, sin embargo, el proceso se encuentra detenido.

Estado Universitarios exigen eliminar candados en elección de rector

Criticaron que el titular de la Secretaría de Educación de Guerrero (SEG) Marcial Rodríguez Saldaña no sea sensible con la causa, y que no haga nada para solucionar sus demandas.

Los inconformes egresaron del Centro de Actualización del Magisterio (CAM), de la Normal Rafael Ramírez y de la Normal de Teloloapan.

Alrededor de las 12:30 horas, los manifestantes comenzaron a bloquear el cruce de las avenidas Figueroa y Cárdenas, y señalan que no se retirarán hasta ser atendidos por el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez.