Norma Otilia, ausente de fiestas patrias para no ahondar conflictos

A tres meses de que se inició la investigación que involucra a la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez por haberse reunido con una persona armada, presumiblemente miembro de un grupo delincuencial, la Fiscalía General del Estado no ha avanzado en nada, ni siquiera en notificarla o citarla para que declare.

La edil también desmintió tener diferencias con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, algo que se ha señalado a raíz de que no participó en las fiestas patrias organizadas por el estado y justificó en que se ausentó para que el movimiento de la sección 14 no interfiriera con los eventos.

Norma Otilia no participó en la celebración del 13 de septiembre que se rinde culto a los niños héroes, tampoco esa fecha en la ceremonia de instalación del Primer Congreso de Anáhuac, el 15 de septiembre no fue al grito de independencia y organizó una verbena en el zócalo, tampoco acudió al desfile del 16 de septiembre, al respecto indicó que su presencia habría generado que los miembros de la sección 14 del sindicato independiente fueran a protestar, por eso decidió no ir. Estado Entre protestas realiza verbena el ayuntamiento de Chilpancingo

Norma Otilia Hernández encabezó la conferencia matutina semanal en las oficinas alternas del Ayuntamiento en la colonia Morelos, debido a la protesta de la Sección 14 del Sindicato Independiente.

Sin embargo, cuestionada sobre una posible ruptura política con la titular del Ejecutivo Estatal dijo: “nos hemos un poquito distanciado por dos situaciones, la primera para mí ha sido pues cuidar ahorita el proceso que se está haciendo con el tema de lo que hoy se me vincula”.

“Yo sé ahorita cómo le han pegado a la gobernadora y que nada más buscan qué hacer, qué decir, que si la presidenta no fue con la gobernadora, que están peleadas, eso no es cierto, no es cierto”.

“Yo siempre lo he dicho, de mi parte, hay civilidad y madurez, hay oficio político y hay una buena coordinación y por nada rompería, a mí me queda claro que la señora gobernadora es la que lleva los destinos de nuestro estado de Guerrero y siempre tendrá nuestro apoyo en la capital del estado de Guerrero, en todo lo que sume para darle gobernabilidad a nuestra querida capital”.

Sobre la toma del palacio municipal indicó que el gobierno no es un edificio, y por eso se están haciendo trabajos en sedes alternas y en todo se avanza con normalidad, también llamó a los sindicalizados al diálogo y afirmó que su gobierno está dispuesto a sentarse en una mesa de trabajo con ellos así como a respetar las conquistas laborales, siempre y cuando estén dentro de lo establecido en la ley.