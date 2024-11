Nombran a nueva secretaria de Salud en Guerrero

La directora de Servicios de Salud, Alondra García Carvajal fue nombrada el 14 de noviembre como la nueva secretaria de Salud en Guerrero en sustitución de Aidé Ibarez Castro quien tomó protesta para el cargo el pasado 15 de octubre del 2021.

A más de 3 años y días de estar frente a la Secretaría se dio el relevo en esta dependencia por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Lea también: Marcha Policía Comunitaria de la CRAC en Chilpancingo

Ibarez Castro fue una de las 20 funcionarias que estuvo presente en primer fila en la presentación del gabinete prioritario de Guerrero, donde tomaron protesta 10 hombres y 10 mujeres, bajo los principios de la Cuarta Transformación de cero tolerancia a la corrupción, compromiso y lealtad al pueblo, así como los principios ideológicos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador: No mentir, No Robar y No Traicionar.

Local Autoridades inauguran exposición “La Gran Fuerza de México”

Los integrantes del Gabinete Legal el cual se conformó de manera paritaria firmaron un decálogo de principios y preceptos que habrían de cumplir.

El período de cada una de las secretarías de gobierno son para el período 2021-2027, sin embrago, por cuestiones que se desconocen la ex secretaria de Salud Aidé Ibarez Castro fue destituida, hecho que ya se venía anunciando desde meses anteriores.

Cabe mencionar que Ibarez Castro estuvo realizando tareas importantes de salud durante los estragos que dejaron los huracanes Otis y John en Acapulco, así como también hizo frente a la alerta sanitaria que tenía el puerto heredará por la anterior administración.