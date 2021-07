No voy a gobernar "a punta de pistola" : Mario Figueroa

Por supuesto que no voy a gobernar a punta de pistola. Ni si quiera se usarla, sostuvo el alcalde electo de Taxco de Alarcón de Fuerza por México, Mario Figueroa Mundo, quien rechazó que haya ganado las elecciones del 6 de junio con la ayuda de grupos delictivos.

En conferencia de prensa, reconoció que se han dicho muchas cosas en torno a su triunfo y todavía creen que se puede espantar con el petate del muerto, "yo convencí a la gente porque lleve mi plan de trabajo y quienes me conocen saben que soy ganadero y agricultor".

Afirmó que el cambio que logró en Taxco de Alarcón, fue ante el hartazgo de la gente que se cansaron de promesas y por eso presentó un proyecto incluyente, con la mejor solución a la problemática que se padece en el municipio.

"Hay quienes me acusan que en mi rancho hay grupos de hombres armados y cerca de mi, pero también que sufrí dos atentados por parte de la Familia Michoacana, pero otros dicen que me están ayudando, entonces, la verdad, no los entiendo", refirió.

El edil electo de Fuerza por México, Figueroa Mundo, admitió que si sufrió los dos atentados de los que logró salir ileso, cuyas causas las atribuye que esto se debió porque no lo quieren ver en el municipio, porque les molesta que se dedica hacer el bien y que quiere transparencia en las obras, en la nómina "a lo mejor es por eso".

-¿Pero como le va hacer si tiene cien policías sin certificar y que son superados por los grupos criminales que tienen mejor armamento?

Con estrategia, si usas la inteligencia se pueden hacer muchas cosas. En Taxco tenemos muchos módulos, pero nuestra policía está refugiada en el C-4, por lo que a la población la dejan desprotegida, por eso vamos a cambiar la estrategia y contratar elementos certificados.

Reconoció que, Taxco se ha estado deteriorando y el reto ahora es transformarlo, con un gran equipo de trabajo y se va potenciar, pero para lograrlo se crearán las Unidades de Reacción Inmediata (URI), que serán grupos que se desplazarán en motos y bajo este esquema se tendrá que reducir la violencia.

Sobre la impugnación que se presentó en contra de su triunfo, señalo que confía en el órgano electoral ratifique la victoria que obtuvo por amplio margen y que se le reconozca que es el presidente municipal electo del municipio de Taxco de Alarcón.