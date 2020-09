No usará fuerza pública para obligar al uso de cubrebocas: Astudillo

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, reiteró que, no utilizará la fuerza pública para obligar a los ciudadanos que utilicen cubre bocas durante la actual emergencia sanitaria por Covid-19, porque está medida no ha funcionado en otras entidades y solo ha provocado confrontación como ocurrió en Jalisco.

Al encabezar la conferencia de actualización de casos de coronavirus, desde el municipio de Atenango del Río, el mandatario estatal, advirtió que, serán más enérgicos en el cumplimiento de las medidas sanitarias en los negocios, sobre todo aquellos que están en espacios cerrados, porque los contagios y la hospitalización siguen a la alza. Estado

"Tenemos que intensificar las campañas, no ha funcionado utilizar la fuerza pública, ahí está Jalisco, no lo vamos a utilizar, no estamos en un momento cómodo y los casos y la hospitalización sigue aumentando, esto es muy importante que los ciudadanos lo sepan", explicó.

Advirtió que, Guerrero no se encuentra en un momento cómodo dentro de la pandemia, ya que, muchas personas han ignorado las medidas preventivas, como el uso de cubre bocas, la sana distancia y el lavado de manos constante o utilizar gel antibacterial.

Pidió a la población que está saliendo a la calle a qué se cuide y evite contagiarse, sobre todo los jóvenes, que son los que están llevando el virus a sus casas y se enferman los adultos mayores quienes sufren más por la enfermedad, son hospitalizados y en ocasiones pierden la vida.

El gobernador, Héctor Astudillo Flores, llevó a cabo una gira de trabajo por la zona Norte, donde inauguró escuelas reconstruidas luego de los sismos del 2017, así como viviendas y otros espacios que resultaron con afectaciones y que con apoyo del gobierno federal levantaron.