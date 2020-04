No subirá el precio de la tortilla en Guerrero: Arcadio Castro

Pese a que en algunas colonias el kilo de tortillas ha subido hasta 21 pesos en los últimos días, representantes del sector de Industriales de la Masa y la Tortilla en Guerrero anunciaron que serán solidarios y no incrementarán el precio de este alimento en todas las regiones del estado.

En conferencia de prensa, el presidente de la asociación en la entidad, Arcadio Castro Santos, informó que los negocios de este giro se encuentran laborando con grandes dificultades económicas, debido a un decremento en sus ventas de hasta un 50 por ciento en municipios como Acapulco. Estado

El dirigente mencionó que hace unos días el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores les anunció la entrega de un apoyo en especie de mil toneladas de maíz, mismo que será distribuido la próxima semana entre los empresarios del sector, con el compromiso de no incrementar los costos que se encuentran en un abanico de precios de 18 a 20 pesos, según el dirigente.

"El sector es solidario con los consumidores de nuestro producto, no va haber incremento en el precio de la tortilla en estos momentos tan difíciles que estamos pasando en cuestiones de salud en toda la República, hemos determinado que la situación no es nada favorable para nosotros en estos tiempos que no hay turismo, nuestras ventas han bajado", dijo.

Así mismo, solicitó al gobierno federal que ponga "mano dura" contra las empresas que se dedican a la venta de maíz en al país, con la finalidad de que bajen el costo de la semilla, por considerar que este ha sido incrementando en los últimos años, además de que el precio del gas LP continúa elevado.

Por otra parte, los integrantes de la dirigencia en Guerrero de los molineros, dijeron que se están tomando las medidas de higiene necesaria dentro de los establecimientos, con la finalidad de que las tortillas no sean una fuente de contagio del covid-19, sin embargo, se constató que en algunas tortillerías los empleados reciben dinero con la misma mano que sostienen las tortillas sin protección alguna.