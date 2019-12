No se ha autorizado incremento a la tarifa del pasaje: Piña Garibay

Al admitir que si existen solicitudes de líderes de organizaciones de transporte de aumento a la tarifa del pasaje, pero la Comisión Técnica de Transporte del Estado no ha sesionado y todos deberán de respetar el precio oficial que se aprobó desde el año pasado, dijo el titular del sector del gobierno del estado, Miguel Ángel Piña Garibay.

Aseguró que instruyó a los delegados de todas las regiones de la entidad, en particular a los del puerto de Acapulco para que no permitan que se incurran en abusos en esta temporada decembrina por los trabajadores del volante. Local Turistas instalan campamento en mercado de Acapulco

En torno al cobró que aplican en el periodo de navidad y año nuevo, afirmó que es ilegal y que de ninguna manera está autorizado y por eso exhortó a la población a presentar las denuncias respectivas para que de infraccionen a quienes violen la tarifa del transporte.

El funcionario estatal Piña Garibay, admitió que los trabajadores del volante en estas fechas, piden el doble de la tarifa autorizada, pero no es obligatorio y cada usuario deberá decidir si aporta o no esté estimuló, pero no por esto se le debe de negar el servicio de transporte.

Aseguró que hay operativos permanentes para evitar abusos y reiteró su llamado a la población de que presenten sus denuncias para poder actuar, porque si no lo hacen, difícilmente se podrá frenar estos incrementos arbitrarios.