No me meteré a temas políticos derivados de la pandemia: Héctor Astudillo

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, aseguró que, no se meterá a los temas políticos que se han desarrollado durante la emergencia sanitaria por Covid-19, porque lo pueden distraer y mejor dedicará su tiempo a seguir enfrentando la pandemia con el apoyo de los alcaldes y las fuerzas armadas.

Al encabezar el inició del ciclo escolar para las normales públicas, Centro de Actualización del Magisterio y UPN desde Chilpancingo, el mandatario estatal, insistió que, el coronavirus ha provocado mucho daño y entrarle todavía a los temas políticos es una pérdida de tiempo. Local Acapulqueños exigen aplicación de multas a quienes no cumplan con medidas sanitarias

"Ha afectado hasta la Política pero ahí yo no le voy a meter, lo dije que la pandemia traería problemas políticos, y me he preguntado como siendo tan delicado el tema de la salud habría que meterle ganas al tema político que complica que quita tiempo y nosotros no le vamos a entrar", explicó.

Astudillo Flores, insistió que, en Guerrero seguirá la determinación de ir de la mano con el gobierno de México enfrentando al Covid-19 y seguirá actuando con responsabilidad reforzando las acciones preventivas para frenar el aumento de casos y la hospitalización.

Insistió que el tema del coronavirus requiere soluciones colectivas, por ello pidió a la población hacer la parte que les corresponda, usando el cubre bocas, guardando la sana distancia y lavándose las manos de forma constante para evitar más contagios.

El gobernador Héctor Astudillo dio la bienvenida a más de 5 mil 800 estudiantes que este lunes iniciaron sus clases virtuales y que lo seguirán haciendo con este concepto, mientras la contingencia continúe y no se pueda regresar a las aulas de forma presencial.