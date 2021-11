No hubo oferta por camionetas blindadas

El Gobierno de Guerrero no recibió propuestas de compra susceptibles de ser analizadas por las camionetas blindadas que puso en venta hace unas semanas.

Por ello, ahora serán promovidas por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) en sus plataformas de venta.

Así lo informó Ricardo Salinas Méndez, subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas y Administración (Sefina) y también presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero.

Este viernes se dio a conocer el fallo de la licitación pública nacional LPN-001-014-2021 donde se incluyen 44 unidades: camionetas blindadas, vehículos de lujo y motocicletas vía subasta.

“No se recibieron propuestas de compra susceptibles de ser analizadas y/o dictaminadas por el comité por lo que, al no haber participantes, ni ofertas recibidas, los lotes no presentan ganador alguno, y se declara desierta esta licitación”.

Ayer, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció que en los próximos días se firmará un convenio con el Indep a fin de que se suba a su plataforma nacional todas las camionetas blindadas y las motocicletas con el fin de que se tenga un mayor margen para su venta.

Salinas Méndez, resaltó la importancia de que las unidades puestas en venta generen recursos para impulsar acciones en beneficio de los guerrerenses, en especial en apoyo a los familiares de pacientes con cáncer, así como la adquisición de tratamientos para hemodiálisis, e insistió que pese a los resultados, no se va a desistir y que este ejercicio se hizo para demostrar la disposición del gobierno estatal para iniciar por el camino de la legalidad.

En este evento, presidido por Ricardo Salinas Méndez, subsecretario de Administración y presidente del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Guerrero, participaron también el secretario técnico, Julio César Virgen Arroyo, director general de Adquisiciones y Servicios Generales; Jose Luis Pineda Ortiz, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y vocal del comité; Gerardo Eduardo Loría Casanova, secretario de Contraloría y Transparencia Gubernamental, representado por Saúl Montúfar Mendoza, y el director general de Control Patrimonial y vocal del citado comité.