No hay plan de vacunación para hoteleros: Delegado

El delegado de programas federales del gobierno federal en Guerrero, Iván Hernández Díaz, descartó la posibilidad de que los trabajadores del sector turístico sean considerados para vacunarse contra el Covid-19, a dos días de que el estado pasó a semáforo epidemiológico de color verde, lo que propició la apertura de hoteles y restaurantes en un 80 por ciento.

Ayer, lunes en entrevista con el sol de Acapulco, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), Alejandro Domínguez, dijo que se está gestionando con autoridades de salud para que se pueda aplicar la vacuna contra el Covid-19 al sector turístico, antes de la fecha programada y la llegada de las vacaciones de verano. Estado

Sin embargo, en entrevista comentó que el ritmo de vacunación depende mucho del arribo de las vacunas y dentro de la estrategia nacional de vacunación, que se ha planteando no contempla inmunizar otro sectores de manera especial.

Dijo que hasta el momento sólo se ha autorizado vacunar como prioridad al sector educativo, salud, mujeres embarazadas a partir de la novena semana.

“Fuera de estos dos sectores hasta este momento no está contemplado ningún otro y lo que tienen que ver con el sector turístico hasta esta fecha no nos han hecho ningún planteamiento ni tampoco se ha revisado el tema en la coordinación nacional como una posibilidad de que se atienda como prioridad, no se ha revisado”, preciso.

Explicó que todos los sectores se encuentran en la misma circunstancia y lo que se está haciendo es acelerar la velocidad con la que se está aplicando la vacuna.

Añadió que en un mes se ha aplicado la primera dosis para la etapa de 50 a 59 años de edad y está por arrancar la segunda dosis.

El delegado federal, dijo que se ha observado que en el municipio de Acapulco y Zihuatanejo, se ha tenido una buena respuesta a la vacuna y una buena parte son trabajadores del sector turístico.

“En ese sentido es que nosotros decimos que seguramente hemos cubierto una parte importante de los trabajadores del sector turístico y vamos hacer el proceso de vacunación y estamos trabajando en un plan de reforzamiento para la misma estrategia nacional que nos ayude acelerar el proceso de vacunación, pero hasta el momento no se ha contemplado esa posibilidad de vacunar a trabajadores del sector turístico como prioridad”, aseguró.