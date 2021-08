No hay dinero para pagar a maestros No Fone: Astudillo

El gobernador Héctor Astudillo Flores reconoció que no hay dinero para pagar la quincena de unos tres mil 600 trabajadores del sector educativo llamados "No Fone", por no estar integrados al Fondo para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, es decir una nómina federal.

Durante la conferencia de mediodía sobre el tema del Covid-19, el mandatario atendió a cuestionamientos que se hicieron en redes sociales debido a que aún no se ha pagado la quincena a esos tres mil 600 trabajadores, en su mayoría maestros.

¿Por qué no han cobrado su quincena? Porque no ha llegado el dinero... - Explicó Astudillo.

Tradicionalmente, el Gobierno Estatal pagaba los salarios de miles de trabajadores de la educación con recursos propios que después eran reembolsados por el Gobierno Federal.

Sin embargo, "ya no tenemos de donde prestarnos", resumió Astudilló.

Adelantó que el Gobierno Federal se comprometió a transferir mañana por la mañana el recurso correspondiente.

"El día de mañana, conforme llegue, les vamos a dispersar su quincena. No duden que lo vamos a hacer", ofreció el gobernador y reiteró que "ya no hay de donde prestarnos dinero".

Abundó que es necesario que ese dinero (del cual no se precisó la cantidad) llegue directamente desde el Gobierno Federal.

Según declaraciones de diversos funcionarios del sector educativo, al inicio de la actual administración estatal (en 2015) eran más de 13 mil trabajadores lo considerados "No Fone", sin embargo, durante los últimos años han sido incorporados de manera paulatina unos 8 mil en total, por lo que restan esos tres mil 600.