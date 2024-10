No habrá universitarios reprobados en la UAGro este semestre: Rector

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, anunció que durante este semestre en la UAGro, no habrá estudiantes con calificaciones reprobatorias debido a la complejidad que existe para que muchos estudiantes regresen a clases por las afectaciones que dejó el pasado huracán John.

Asimismo a través de mensaje transmitido por Facebook, Saldaña Almazán informo que en algunas zonas del estado, el regreso a clases presenciales en los planteles de la universidad, será gradual de acuerdo con las condiciones en las que se encuentre cada uno de los planteles pertenecientes a la Máxima Casa de Estudios.

En su mensaje el rector, hizo un llamado a todos los profesores de la universidad a ser pacientes y tolerantes con la comunidad universitaria en estos momentos, sobre todo con los alumnos que no puedan regresar a clases presenciales por la complejidad que les represente salir de sus casas o de sus comunidades que también sufrieron severos daños por la intensa lluvia que se mantuvo por cinco días.

“Los jóvenes que están con nosotros son de escasos recursos, están tomando la decisión entre sí seguir en clases o incorporarse a trabajar o incluso irse del estado por la situación complicada en la que se encuentran ellos y sus familias; yo les quiero pedir que sean sensibles y brindarles todas las facilidades para aprobar sus materias en este semestre donde, no va a haber ni un solo reprobado”, manifestó el rector en su mensaje.

Al referirse al tema complicado del regreso a clases, el rector Javier Saldaña envió un mensaje de calma, principalmente a los estudiantes a los que les dijo “cuando ustedes tengan condiciones de regresar lo hagan, mientras tanto, nosotros brindaremos todas las facilidades necesarias”.

El reinicio de clases será en los planteles que no hayan tenido daños por las lluvias. / Foto: Cortesía | UAGro

Dijo que los alumnos que no tengan las posibilidades de asistir de manera presencial a su respectiva unidad académica en estos momentos complicados por la situación que dejó el fenómeno natural, podrán tomar clases virtuales que serán almacenadas en la nube y que en caso de no tener acceso a internet en sus comunidades, habrá la posibilidad de presentar un trabajo final para aprobar cada materia que no tomaron una vez que se restablecieron las clases presenciales.

El rector también informó que son siete los albergues activos que tiene la Universidad Autónoma de Guerrero en todo el estado, y en esos planteles no podrán regresar a clases presenciales porque están familias resguardándose luego de haber sido evacuadas de sus casas por seguridad.

También informó que la UAGro tuvo daños en prácticamente todos los planteles de la Costa Chica; en Ciencias Naturales de Chilpancingo, se inundaron las instalaciones; en el Campus Costa Grande se reincorporan a las actividades el día de mañana y en la FCA, dijo que maestros querían regresar a clases pese a que las instalaciones son un albergue “y cuando sí hay condiciones son los que no se presentan a trabajar”, señaló.